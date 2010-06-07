البيضاء..المقاومة بولد ربيع تجبر مليشيا الحوثي على التراجع وتقتل تسعة

ألاخبار

عدن برس/خاص-

قتل تسعة من مليشيا الحوثي وصالح وأصيب اخرين في الاشتباكات التي استمرت الى فجر اليوم الجمعة مع المقاومة الشعبية في منطقة ولد ربيع بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وقال مصدر ميداني في مقاومة البيضاء وسكان لعدن برس عبر الهاتف أن مليشيا الحوثي وصالح حاولت ليل الخميس التقدم الى مواقع المقاومة بمنطقة عبل الشواهرة وبدأت عملية الزحف بقصف مدفعي مكثف الإ أن مقاتلو المقاومة تصدوا له حيث دارت اشتباكات مع القوة الانقلابية استخدمت فيها كل أنواع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأضافوا ان تلك الاشتباكات التي استمرت نحو 10 ساعات حتى توقفت عند فجر اليوم الجمعة خلفت 9 قتلى من قوات الحوثي وصالح بينما سقط قتيلين من رجال المقاومة هما عبدالله علي الهلالي وعبدالرحمن احمد الهلالي.

وأجبرت مليشيات الحوثي وصالح على التراجع الى مواقعها السابقة خارج المنطقة.

وتحاول مرارات مليشيا الانقلابية التقدم في جبهات عدة في البيضاء خاصة بمنطقتي قيفة رداع وآل حميقاني لكنها تتلقى ضربات موجعة من مقاتلو المقاومة الشعبية.