مسؤولون:الجيش والمقاومة الجنوبية يقتربان من تأمين كامل لمنطقة باب المندب

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عدن برس/خاص-

حققت القوات الحكومية مدعومة بمقاتلي المقاومة الجنوبية وتحت غطاء جوي مكاسب جديدة اليوم الجمعة في جبهات القتال بمديرية ذوباب الساحلية المطلة على البحر الأحمر غربي اليمن.

وقال مسؤولون عسكريون ميدانيون يشرفون على العمليات العسكرية بجبهة باب المندب لعدن برس أن مقاتلو الشرعية سيطروا على أجزاء واسعة من مديرية ذوباب التابعة لمحافظة تعز عقب اشتباكات عنيفة ومباشرة مع مليشيا الحوثي وصالح التي تحاول صد هجمات القوات الحكومية والمقاومة منذ بدأت عملية "الرمح الذهبي" لتحرير الساحل الغربي لليمن يوم السبت الماضي.

وأضافوا أن القوات الشرعية وطيران التحالف قصفوا بالمدافع والدبابات مواقع مليشيا الحوثي وصالح شمال معسكر العمري شرق مديرية ذوباب واستطاعوا السيطرة على الجبال المحيطة بمركز المديرية وأهمها جبل الخزان.

وقال أحد المسؤولين في رسالة نصية بعثها عبر الهاتف الى عدن برس قائلا:"قواتنا تقترب كثيرا من حسم معركة الساحل الغربي لتأمين كامل مضيق باب المندب والسيطرة على الشريط الساحلي كليا ومحيطه خلال أيام.. ومن ثم ستواصل الوحدات القتالية تحركها الى مدينة المخا حيث ميناء البضائع التاريخي".

وقتل 20 مسلحا حوثيا على الأقل وأصيب العشرات بينما فر الاخرون تاركين ورائهم اسلحة وآليات عسكرية وبعض وسائل النقل التي يستخدموها.

وكانت مقاتلات التحالف العربي شنت ست غارات على المواقع المليشيات الانقلابية في محيط معسكر العمري ومنطقة الجديد.

في سياق متصل تقدمت القوات الحكومية في الجبهة المقابلة الفاصلة بين منطقة كهبوب ومعسكر العمري بعد نزع الألغام المزروعة في الطرقات.

وذكر المصدر لعدن برس أن جنديان حكوميان قتلى احدهم يدعى محفوظ المخي المكسري واصيب اخرين اثر استهداف الطرف الأخر اليتهم العسكرية بصاروخ حراري.

ومن جهته أعلن قائد محور تعز العسكري اللواء خالد فاضل استمرار تقدم قوات الجيش الوطني في جبهات غرب تعز حيث تقدمت في مديرية مقبنة التي تشهد مواجهات عنيفة بمشاركة طيران التحالف.

وأكد اللواء فاضل في تصريحات نقلها مركز الإعلام التابع للجيش أن قوات الحكومة سيطرت على عدد من المواقع والتلال المطلة على الخط الرابط بين تعز والحديدة وقال إن قوات الشرعية تقترب من خط (العيار - البرح) الذي يمثل خط إمداد رئيسيا للميليشيات غرب المدينة.