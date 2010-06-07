الأمن يفض اشتباكات في كريتر وهجوم مسلح يستهدف البحث الجنائي بعدن

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عدن برس / خاص -

أُصيب جنديان من حراسة إدارة البحث الجنائي إثر قيام مسلحون خارجون عن النظام والقانون بهجوم مسلح على إدارة البحث الجنائي المحاذية لمبنى إدارة أمن خور مكسر، حيث تم استهدافه بإطلاق قذيفة (ار . بي . جي) في محاولة من الخارجين عن النظام والقانون لإرباك المشهد وإقلاق الأمن والسكينة في مدينة عدن محاولين إخراج مسلحين تم احتجازهم ليل أمس ممن قاموا بمحاصرة قسم شرطة كريتر وهم مدججين بالقنابل والأسلحة الرشاشة.

وقامت المجاميع المسلحة بإطلاق النار من أسلحة خفيفة ومتوسطة باتجاه إدارة البحث الجنائي بخورمكسر ليتم الرد على مصادر النيران وملاحقة تلك المجاميع في شوارع وأحياء مدينة خور مكسر التي فر بعضهم إليها.

وبدأت حادثة إطلاق النار بعد مغرب أمس وذلك حين اندلعت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين مجموعتين مسلحتين بالقرب من مسجد "العجل" بحي كريتر امتدت لاحقاً إلى سوق القات المجاور, الأمر الذي أدى إلى ترويع السكان ومرتادي السوق من النساء والأطفال وهو ما استدعى تدخّل شرطة كريتر لفض النزاع بين المسلحين الذي جرى اعتقال بعضهم في مخفر شرطة كريتر ليتفاجئ بعدها بقليل السكان وأفراد الشرطة بقيام مسلحين على متن سيارات بمحاصرة شرطة كريتر تمهيداً لاقتحامها ومحاولة إخراج المسلحين المقبوض عليهم ما استدعى تدخلاً عاجلاً من قبل إدارة أمن عدن.

حيث تحركت أطقم وعربات مصفحة من إدارة الامن وتم اعتقال بقية المسلحين الذين كانوا يحاصرون شرطة كريتر ونقلهم إلى سجن البحث الجنائي بخور مكسر ولم تقف تجاوزات تلك المجاميع المسلحة بخرقها للنظام والقانون عند هذا الحد بل شرعت إلى استقدام مسلحين يحملون أسلحة متوسطة وخفيفة وعززت تلك المجاميع من تواجدها في حي خور مكسر وقاموا بإطلاق قذيفة ار بي جي وإطلاق النار من أسلحة رشاشة على إدارة البحث الجنائي ليتم بعدها الرد عليهم من قبل أفراد الأمن.

واستمرت قوات الأمن وحتى ساعات الفجر الأولى لهذا اليوم السبت تمشط الشوارع والأحياء القريبة من إدارة الأمن لحمايتها وملاحقة العناصر المخلّة بالأمن والخارجة على القانون.