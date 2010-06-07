النوبة يسلم محور عتق واللواء ثلاثين للقائد الجديد

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عدن برس/خاص

قال الزميل لطفي شطارة رئيس تحرير عدن برس ان الاستقرار في عدن لن يأتي إلا بتعزيز سلطة الأمن والجيش والحزام الأمني، وهذا لن يتعزز إلا عبر إجراءات فورية يصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي.

وفي منشور له عبر صفحته بـ "الفيسبوك" قال شطارة ان المطالب التي من شأنها تعيد الاستقرار إلى عـدن، وتعزز من سلطة الامن والجيش، تتمثل في "إلغاء مجلس ما يسمى بالمقاومة، والغاء ائتلاف ما يسمى بالمقاومة، والغاء ما يسمى بالمقاومة في مناطق عدن جميعها".

وطالب شطارة ضرورة دمج من تبقى من المقاومة في الجيش والأمن في غضون أسبوع، وسحب كافة الأسلحة من أي كائن كان وتسليمها لأجهزة الدولة، وحجز أي سيارة لا تحمل لوحة عسكرية كانت أو مدنية.

وقال"بدون إجراءات فورية يصدرها الرئيس هادي، ويشكل لها لجنة صارمة بقيادة ليس بالضرورة أن تكون عسكرية، فأنه سوف تتكرر هذه المشاكل بسبب تأجيل حسم الذي بحاجة إلى عزم من الرئيس شخصياً".

وكان شطارة يتحدث حول الاحداث التي تشهدها مديرية خورمكسر من اشتباكات بين قوات الامن ومسلحين يدعون انتمائهم للمقاومة حيث تدور اشتباكات منذ فجر اليوم بين الجانبين.