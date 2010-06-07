النوبة يسلم محور عتق واللواء ثلاثين للقائد الجديد

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عدن برس/خاص-

هاجم مسلحو مليشيا الحوثي وصالح اليوم السبت مواقع الجيش والمقاومة في منطقة الساق بمديرية عسيلان غرب محافظة شبوة جنوب شرق اليمن ودارت اشتباكات عنيفة.

وقال مصدر عسكري أن الاشتباكات دارت حول مواقع في جبل عكدة والمقيربة حيث حاولت مليشيا الحوثي وصالح السيطرة عليها لكن القوات الحكومية والمقاومة تصدت لهم.

وأكد أن القوات الحكومية شنت هجوما مضادا على مواقع الحوثيين في بير قايد وبير أحمد بمنطقة طوال السادة كما قصفت مدفعية اللواء 19 مشاة مواقع الحوثيين في منطقة هجر كحلان.

وقتل 5 من مسلحي الحوثي واصيب اخرين بينما توجد اصابات في قوات الجيش والمقاومة الجنوبية.