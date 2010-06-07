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النوبة يسلم محور عتق واللواء ثلاثين للقائد الجديد

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التفاصيل
عدن برس السبت, 14 كانون2/يناير 2017
عدن برس/خاص-
أقيم اليوم السبت في قيادة محور عتق واللواء ثلاثين مشاه بمحافظة شبوة جنوب شرق اليمن حفل استقبال وتوديع للقائد الخلف والقائد السلف للمحور واللواء.
 
وخلال الحفل نقل القائد السلف للمحور واللواء 30 مشاة اللواء ناصر علي النوبة تحيات فخامة الرئيس والقائد الأعلى للقوات المسلحة المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الى كافة منتسبي وحدات المحور واللواء .
 
ونوه باهتمام فخامته ومتابعته عن كثب لعملية اعادة بناء القدرات البشرية والعسكرية لكل من وحدات محور عتق  واللواء ثلاثين ، مشددا على ضرورة جعلها تتواكب مع جهود بناء المؤسسة الدفاعية اﻻولى للوطن  وتخليصها من مظاهر اﻻنحراف التي شوهتها كما شوهت  تاريخها العسكري  في عهد النظام السابق والعمل على تحريرها من اي تبعات قذرة له وعودتها الى مصاف الشعب والذود والسهر والدفاع عن مصالح الوطن العليا .
 
وعبر اللواء النوبة عن اعتزازه بمستوى الشوط الذي تم قطعه حتى اﻻن في عملية البناء المؤسسي والعسكري لوحدات المحور واللواء ، معربا عن ثقته في القيادة الجديدة والشابة للمحور واللواء ممثلة بالقائد الجديد لهما العميد الركن عزيز ناصر العتيقي في  استكمال برامج اﻻعداد القتالي والمعنوي لمنتسبيهما وجعلهما على اهبة اﻻستعداد للالتحاق باخوانهم المقاتلين اﻻبطال الذي يسطرون اروع  ملاحم العزة واﻻنتصار ﻻرادة وطنهم وامتهم في مختلف جبهات القتال من اجل هزيمة مشروع المليشيات اﻻنقلابية واستعادة الدولة وشرعيتها الدستورية منهم .
 
ولفت النوبة الى اهتمام فخامة رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء بقضايا مرتبات اﻻبطال من منتسبي محور عتق واللواء ثلاثين واللواء البحري والجبلي والعمل على ايجاد معالجات جذرية لها وبما يضمن انتظام حصولهم على مرتباتهم وبصورة شهرية .
 
بدوره عبر القائد الجديد لمحور عتق واللواء الثلاثين العميد الركن عزيز ناصر العتيقي عن اعتزازه بالثقة التي منحتها له القيادة السياسية والعسكرية، مؤكدا بان بصمات القائد السابق والمؤسس  لهما المناضل اللواء ناصر على النوبة في عملية اعادة بناء القدرات  البشرية والمؤسسية للمحور  ستظل خالدة في حياة منتسبيهما من المقاتلين اﻻبطال وخالدة في تاريخ سجلهما العسكري الناصع.
 
واشار العميد العتيقي بان كلمات الثناء ستظل ناقصة وغير قادرة على التعبير بالإنصاف  في حق هذه الشخصية العسكرية الفذة والقائد الجماهيري الكبير والمناضل الوطني البارز اللواء الركن ناصر علي النوبة.
 
وكان اركان حرب محور عتق  العقيد محسن العياشي واركان اللواء ثلاثين العقيد علي الحاتلة القيا كلمتين رحبا فيهما باسم كافة منتسبي المحور واللواء بالقائد الجديد لهما العميد الركن عزيز العتيقي وعبرا عن امتنانهم العميق وشكرهم الكبير للقائد السابق للمحور واللواء اللواء الركن ناصر علي النوبة معربين عن اعتزازهم بالعمل تحت قيادته للمحور واللواء وفي مرحلة من اصعب المراحل في حياة الشعب ومؤسسته الدفاعية اﻻولى القوات المسلحة.
 
حضر الحفل مدير جهاز اﻻمن القومي بالمحافظة العميد محسن الهندوس وقائد وحدات اﻻمن الخاصة العقيد احمد طالب المرزقي.
 
 

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