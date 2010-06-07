لقاءات تجمع الرئيس هادي وحكومته وقيادة مصافي عدن لحل قضايا المصفاة

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عدن برس / خاص -

ترأس سفير اليمن في فرنسا الدكتور رياض ياسين، وفد بلادنا في مؤتمر السلام بالشرق الأوسط، الذي عُقد، اليوم الأحد، بالعاصمة الفرنسية باريس

برعاية من رئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا هولاند ووزير خارجية فرنسا جان مارك ايرولت.

ويأتي انعقاد المؤتمر بمشاركة أكثر من سبعين وفداً دولياً يمثلون دول ومنظمات دولية كالاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وذلك بعد فترة تعثر طويلة لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وقد عملت فرنسا من خلال مبعوثها لهذه القضية السيد بيير فيمون على إعادة إحياء قضية السلام في الشرق الأوسط ممثلة بالقضية الفلسطينية ارتكازاً على حل إقامة دولتين متجاورتين تنعمان بالأمان والاستدامة.

وأكدت الوفود المشاركة على أهمية حل إقامة الدولتين كحل وحيد ممكن يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وأمن الدولة الإسرائيلية والترحيب بقرار مجلس الأمن ٢٣٣٤ الذي يدين بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة.

كما أكدت الوفود العربية والإسلامية على عدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ومكانة القدس والمسجد الأقصى، والتشديد على حل عادل يرتكز على القرارات وعلى المبادرة العربية لعام ٢٠٠٢ التي تؤكد على قيام دولتين على أساس خطوط ١٩٦٧.

وأعربت عديد من الوفود عن قلقها من نية الإدارة الأمريكية الجديدة نقل السفارة إلى القدس في خطوة معيقة لأي جهود سلام.

ويصدر عن هذا المؤتمر الدولي بياناً ختامياً يؤكد على مرجعيات الحل للقضية الفلسطينية ويحث الأطراف على الشروع في خطوات إيجابية من أجل حل إقامة الدولتين ويحث المجتمع الدولي على تدعيم قيام دولة فلسطينية وتعزيز قدراتها الاقتصادية والمؤسسية.