بدعم اليونسيف..تدشين صرف شهادة مواليد الحرب في عدن

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عدن برس/أمجد ثابت-

دشنت مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني في العاصمة المؤقتة لليمن عدن اليوم الاحد بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة (اليونسيف) حملة تسجيل المواليد وصرف شهادات الميلاد بعد توقف دام عامين.

وتساهم منظمتي تجديد وأرمن الأهليتين في هذه الحملة التي تشمل ثلاث مديريات هي دار سعد والشيخ عثمان والبريقة وتستهدف 10 ألف طفل ممن حرموا من الحصول على شهادة الميلاد سوى كانوا مواليد أو أطفال خلال العامين الماضيين.

وانطلقت عملية التسجيل من مركز التقييد بمديرية دار سعد وهي ضاحية فقيرة شمال عدن وتمتد الى عشرة أيام لتشمل كل طفل بلا هوية ميلادية وتقيدهم في السجلات المدنية حتى ما دون سن الثالثة عشرة عاما.

وقام اللواء محمد مساعد وكيل مصلحة الأحوال المدنية بعدن والقاضي فهيم الحضرمي رئيس محكمة استئناف عدن والعقيد حسين عبادي مدير عام الاحوال المدنية والسجل المدني بعدن والعقيد عبدالسلام سالم الكميتي مدير المصلحة بدار سعد وعدد اخر من المسؤولين بتدشين العملية.

ومن شأن هذه الخطوة العمل على تعريف كل طفل بهويته.

وصرح القاضي فهيم رئيس منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية حول المناسبة قائلا:"اليوم يتم صرف شهادات الميلاد والتي صاحبها حملة توعوية قمنا بها في منظمة تجديد بالاشتراك مع منظمة أرمن من أجل حشد الأهالي كون هذه الحملة تستهدف المناطق الفقيرة بل والأشد فقراً والتي شهدت عملية نزوح كبيرة".

ومن جهتها أكدت مسؤولة حماية الطفل بمنظمة الأمم المتحدة (اليونسيف) بعدن أن مثل هذه المشاريع التي تدعمها الأم المتحدة تأتي في إطار الدعم المقدم للأطفال وخاصة في مجال صرف شهادات الميلاد.

وتعمل منظمة الأمم المتحدة (اليونسيف) في صرف شهادات الميلاد لأكثر من 56 ألف طفل في محافظات لحج والضالع وأبين وما يزال العمل جارياً فيما سيدشن العمل في محافظتي حضرموت وسقطرى خلال المرحلة المقبلة بواقع عشرة ألف طفل في كل محافظة باستثناء سقطرى 6 ألاف فقط.

وفي أول أيام الحملة في عدن ثم صرف 150 شهادة ميلاد ومن المتوقع تزايد الاقبال على تسجيل الاطفال للحصول على شهادة الميلاد خلال الفترة المحددة للحملة.