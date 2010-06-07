وصول المبعوث الأممي إلى عدن للقاء الرئيس هادي

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عدن برس / خاص -

وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى مطار عدن الدولي في زيارة إلى عدن للقاء رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، وقيادة الحكومة الشرعية.

ويعقد الرئيس هادي وبحضور ومشاركة رئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ووزير الخارجية عبدالملك المخلافي، لقاءً مع المبعوث الأممي ولد الشيخ، في إطار مفاوضات السلام بشأن الأزمة اليمنية.

وكان مصدر حكومي مطلع قال إنه من المتوقع أن يسلم المبعوث الأممي خلال اللقاء الرئيس هادي نسخة معدلة من صيغة الحل من أجل إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية.