مقتل ثلاثة مسافرين برصاص حوثيين قرب الضالع-صور

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رئيس الجمهورية يستقبل المبعوث الأممي في عدن

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عدن برس الإثنين, 16 كانون2/يناير 2017
عدن برس/سبأ-
استقبل الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم الاثنين بالعاصمة المؤقتة عدن المبعوث الاممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر.
 
وفي اللقاء استعرض فخامته جملة التحولات التي تشهدها البلد على مختلف المستويات وتجربة الحوار الوطني الذي شاركت فيها مختلف اطياف المجتمع من احزاب وقوى سياسيه والمرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة ومنضمات المجتمع المدني بدعم ورعاية من الامم المتحدة والمجتمع الدولي وافرزت مخرجات واقعيه ومعبره عن التعاون والشراكة المثمرة بين أبناء الشعب وشرعيته الدستورية وتعاون المجتمع الدولي الذي يتطلع اليمنيون الى استمراره باعتباره يعزز دور المبعوث الاممي المستند على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وتوافق الشعب اليمني عبر مخرجات الحوار الوطني وتنفيذ استحقاقات المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة.
 
ووضع رئيس الجمهورية أمام المبعوث الأممي صورة موجزه تذكيرا وتأكيدا على رغبة الشعب اليمني وشرعيته الدستورية في تحقيق السلام وارساء معالمه عبر مواقفهم الواضحة وتجاوبهم الدائم مع اسس ومنطلقات السلام المرتكزة على القرارات الأممية وفي مقدمتها القرار2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وابدى المرونة والتجاوب لمصلحة الشعب في محطات الحوار والسلام المختلفة التي جوبهت بالغطرسة والرفض من قبل الطرف الانقلابي في تحدي صارخ للإجماع الوطني والاقليمي والدولي.
 
واشار فخامة الرئيس الى ملاحظات الحكومة التي ابدتها تجاه مشروع خارطة الطريق والتي سلمت سلفا للمبعوث الاممي خلال زيارته السابقه لعدن والتي تمثل خيارا جوهريا لعودة قطار السلام الى مساره الصحيح رغم ادراكنا والمجتمع الدولي ايضا يشاركنا ذلك بان الانقلابيين وممارساتهم المعهودة لا تشير البته الى فكر يحمل السلام بقدر تفكيرهم وسلوكهم الدموي التدميري الذي يجسد ويمثل بالوكالة اجندة دخيله ومكشوفه.
 
من جانبه عبر المبعوث الاممي عن سعادته بلقاء فخامة الرئيس بالعاصمة المؤقتة عدن التي بدأت بالتعافي وتعود اليها الحياة والنشاط على مختلف المستويات.. معبرا في هذا الصدد عن امتنانه وتقديره للجهود التي يبذلها فخامة الرئيس والحكومة في هذا الاطار ومنها تحمل المسؤولية تجاه ابنا وطنهم من خلال الجهود المبذولة لصرف استحقاقات الموظف والمواطن اليمني في مختلف المحافظات دون استثناء باعتبارهم السلطة الشرعية للبلد.
 
وقال ولد الشيخ " نتطلع اليوم الى تحقيق السلام الذي انتم حريصين على بلوغه لمصلحة اليمن وحقن الدماء عبر التحضير لعمل اللجان التهدئة ومباشرة المهام الموكلة اليها".. مؤكدا حرص المجتمع الدولي على تحقيق السلام في اليمن وفقا والمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة ومنها القرار2216.
 
ونقل لفخامة الرئيس تحيات امين عام الامم المتحدة الجديد انطونيو غوتيرس واعضاء مجلس الامن الدولي بإجماعه والمؤيد لليمن وشرعيتها الدستورية.
 
حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي و مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.
 
 

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