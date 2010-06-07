مقتل ثلاثة مسافرين برصاص حوثيين قرب الضالع-صور

ألاخبار

عدن برس/خاص-

قتل ثلاثة مواطنين من ركاب حافلة النقل الجماعي اثناء مرورها على الطريق العام بمحافظة الضالع جنوب اليمن اليوم الاثنين في أحدث هجمات دموية ضد المدنيين مع عودة المبعوث الأممي لاستئناف جهود السلام.

وأبلغ شهود عيان عدن برس أنه وحينما توقفت حافلة النقل الجماعي (راحة) ظهر اليوم الاثنين عند نقطة تفتيش بين بلدتي دمت ومريس تعرضت للقصف بالهاون والاسلحة الرشاشة ما ادى الى مقتل ثلاثة ركاب واصابة اثنين اخرين.

وكانت الحافلة متجهة الى عدن قادمة من صنعاء.

وقال الشهود ان قذيفة الهاون سقطت في محيط نقطة التفتيش التابعة للمقاومة الشعبية قرب مدينة مريس لكن الحوثيين ومن مواقعهم في دمث اطلقوا بعد ذلك وابلا من الرصاص باتجاه الحافلة فأصبوها بعدة طلقات.

وبعث المصدر بصور الحادثة الى عدن برس توضح اصابة الحافلة بطلقات رصاص اخترقتها من عدة جوانب.

ويشكوا المواطنين المسافرين كثيرا من تعرضهم لهجمات الحوثيين واطلاق الرصاص عليهم وفي حالات اخرى يتم ابتزازهم او توقيفهم للنهب.