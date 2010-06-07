شبوة..تقدم كبير رغم سقوط عشرين جنديا حكوميا وعشرات الحوثيين

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عدن برس/خاص-

أصدرت القيادة العسكرية والأمنية بمحافظة تعز وسط اليمن اليوم الاثنين قرارات لتطبيع الوضع الأمني في المدينة التي استماتة صمودا مدى عامين في مواجهة عدوان الحوثي وصالح.

وكانت اللجنة عُقدت اجتماع برئاسة قائد محور تعز اللواء خالد فاضل ضم قادة الألوية العسكرية والسلطة المحلية ومدير الأمن وقائد الشرطة العسكرية لمناقشة الترتيبات الأمنية في المحافظة.

وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية بتعز أن الاجتماع أقر فرض الأمن بالمدينة بالتعاون مع الألوية والشرطة العسكرية كلا حسب قطاع الألوية وتسليم النقاط في المحافظة إلى الأمن والشرطة العسكرية.

وأقر بتسليم مؤسسات الدولة للجهات المعنية الرسمية وتمكين الجهات الرسمية من الإشراف المباشر على الإيرادات.

كما خرج الاجتماع بقرارات صارمة منها حظر التجوال ليلاً بالدراجات النارية، وإغلاق سوق ديلوكس الواقع وسط المدينة بشكل نهائي، والتعامل بحزم تجاه كل من تسول له نفسه الإخلال بالوضع الأمني أو الاعتداء على الممتلكات العامة وممتلكات المواطنين.