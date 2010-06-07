شبوة..تقدم كبير رغم سقوط عشرين جنديا حكوميا وعشرات الحوثيين

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عدن برس/خاص

توسعت حدة القتال العنيف في جبهة بيحان بمحافظة شبوة جنوب شرق اليمن مع تقدم قوات الجيش والمقاومة الشعبية الى مواقع الحوثيين وصالح في معركة مستمرة منذ صباح اليوم الاثنين.

وقال مصدر ميداني ومصادر طبية لعدن برس أن القوات الجيش مسنودة بمقاتلي المقاومة شنت هجوما واسعا على مواقع الحوثيين في وادي بيحان حيث تقدمت الى جبهة الهجر السليم في عسيلان تحت غطاء ضربات مقاتلات التحالف العربي.

وأضافت المصادر أن عشرات الحوثيين قتلوا واصيب الكثير في حين قتل 20 من مقاتلي الجيش والمقاومة خمسة منهم خلال الأشتباكات والاخرين بنيران صديقة.

وذكرت أن مقاتلات التحالف شنت 20 غارة على الأقل على مواقع الحوثيين لكن احداها اصابت بالخطأ موقع للجيش والمقاومة ما اسفر عن مقتل 15 جنديا واصابة اخرين.

وادت الضربات الجوية الى مقتل عشرات الحوثيين لكن لم يتم التأكد من احصائية ذلك.

واستمرت المعارك في تلك الجبهات حتى بعد عصر اليوم الاثنين وسط تقدم كبير لقوات الجيش والمقاومة.