القبض على مسؤول تجنيد انتحاريي "داعش" وثلاثة انتحاريين بعدن

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عدن برس / خاص -

قُتل نائب مدير عام مصلحة الأحوال المدنية في محافظة شبوة الضابط برتبة عقيد محمد لقشم، اليوم، وسط مدينة عتق برصاص مسلحين مجهولين.

وأفاد مصدر أمني في محافظة شبوة لـ"عدن برس"، أن مسلحين مجهولين على متن سيارة أطلقوا وابلاً من نيران أسلحتهم صوب العقيد لقشم، أثناء تواجده وسط عتق، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وذكر المصدر أن مسعفين حاولوا إنقاذ حياة العقيد لقشم وإسعافه إلى أحد مستشفيات عتق لتلقي العلاج، ولكنه توفي متأثراً بجراحه، وأن المسلحين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.