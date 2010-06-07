القبض على مسؤول تجنيد انتحاريي "داعش" وثلاثة انتحاريين بعدن

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ألاخبار

تفكيك عبوات ناسفة وألغام غرب المكلا

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التفاصيل
عدن برس الثلاثاء, 17 كانون2/يناير 2017

عدن برس / خاص -
قامت قوات النخبة الحضرمية بتفكيك عبوات ناسفة وعدد من المتفجرات والألغام وبمساعدة المواطنين، وذلك في إحدى مناطق الواقعة غرب مدينة المكلا بمحافظة حضرموت (شرق البلاد).
وقال المركز الإعلام للمنطقة العسكرية الثانية إن قوات النخبة الحضرمية تمكنت من تفكيك عبوات ناسفة وألغام في منطقة الحمراء الغبر غرب المكلا.
وأوضحت أن ذلك يعد ضمن إنجازات وانتصارات قوات النخبة الحضرمية والتي تحقق بها تقدماً إيجابيا ملحوظاً نحو تحقيق الهدف المنشود والمتمثل في تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة، والحفاظ عليه بصورة أساسية تضمن رسوخ واستمرار عجلة التنمية والازدهار في كل مجالات الحياة الحضرمية المأمولة.

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