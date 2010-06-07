القبض على مسؤول تجنيد انتحاريي "داعش" وثلاثة انتحاريين بعدن

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عدن برس/محمد القادري-

أفتتح وكيل محافظة عدن لشؤون الشهداء والجرحى المهندس علوي ناصر النوبة ومدير عام مديرية البريقة هاني محمد اليزيدي اليوم الثلاثاء مكتب الشهداء والجرحى في المديرية.

وأشار الوكيل النوبة إلى أهمية افتتاح المكتب في مديرية البريقة و المديريات الأخرى لتسهيل حصر وتوثيق الشهداء والجرحى لتقديم أفضل الخدمات لآسرهم تقديرا لدورهم البطولي الذي سطروها في ميادين الشرف والبطولة ضد مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية ، مثمنا جهود قيادة مديرية البريقة على تعاونها في افتتاح المكتب في المديرية والتي كانت تعتبر أرض المدد لجميع جبهات القتال خلال فترة الحرب.

فيما اشاد مدير عام مديرية البريقة هاني اليزيدي بالجهود التي تبذلها قيادة المحافظة ممثلة باللواء عيدروس قاسم الزبيدي على اهتمامها بملف الشهداء والجرحى مبديا استعداد قيادة المديرية على التعاون في تسهيل وتقديم الدعم لعمل المكتب .

من جانبه أوضح مدير مكتب الشهداء والجرحى بالمديرية فهد محمد سعيد ، بانه تم حصر شهداء المديرية حيث بلغ عددهم حتى اليوم " 295 " شهيدا.

حضر الافتتاح رئيس لجنة الخدمات في المجلس المحلي بمديرية البريقة محمد عبدالوهاب نايف.