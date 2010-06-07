مسؤول رئاسي.. اقرار تحرير استيراد النفط وكسر الاحتكار بعدن

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عدن برس/خاص-

قال مسؤول رئاسي لعدن برس أن الاجتماع الذي عقده رئيس الجمهورية لبجث أزمة المشتقات النفطية في العاصمة المؤقتة لليمن عدن اليوم الثلاثاء خرج بنتائج هامة واستثنائية تصب في إنهاء الازمة بشكل جذري ونهائي الى أمد بعيد.

وقال المسؤول أن الاجتماع قرر رفع الاحتكار وفتح باب المنافسة المشروعة لاستيراد الوقود من جميع المستثمرين والراغبين بالتوريد والبيع وفق العرض والطلب.

كما أقر الاجتماع تشكيل لجنة من مسؤولو وزارة المالية بعدن والجهاز المركزي للمحاسبة وشركتا النفط والمصافي ومسؤوليتها مراجعة كافة الديون المحتسبة للتاجر احمد العيسي مالك شركة جولف المستوردة للنفط الوحيدة حاليا وبحث طرق جدولتها ودفعها على مراحل.

وقال المسؤول أن العمل بالقرار سيبدأ في الايام القادمة على ان تأخذ في الاعتبار التجربة المعمول بها حاليا في محافظة حضرموت في مجال تحرير استيراد وبيع الوقود.

وكان الاجتماع ضم وضم رئيس الحكومة احمد عبيد بن دغر ونائبه وزير الداخلية اللواء حسين بن عرب ومحافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي ومدير شركة النفط ناصر بن مانع حدور واحمد البكري رئيس شركة مصافي عدن وتاجر النفط احمد العيسي.