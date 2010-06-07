ولد الشيخ..السلام باليمن يتطلب خطة أمنية وتشكيل حكومة موحدة

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محافظ عدن يلتقي وفد الامم المتحدة للأمن والسلامة بحضور شلال

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عدن برس الثلاثاء, 17 كانون2/يناير 2017
عدن برس/خاص-
أكد محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي أثناء لقاءه في مكتبه اليوم الثلاثاء وفد الامم المتحدة للأمن والسلامة الزائر لعدن بان قيادة المحافظة تتطلع من المنظمات الدولية وعلى رأسها الامم المتحدة القدوم الى عدن.
 
وخاطب محافظ عدن الوفد الدولي للأمم المتحدة ممثلا بالسيد جوهانز جاكويس رئيس اللجنة الأمنية لمكتب الأمن والسلامة التابع للأمم المتحدة في اليمن والسيدة جاكلين بارليفلت المنسقة الامنية لمكاتب الأمم المتحدة بالجنوب ومديرة مكتب المفوضية السامية للاجئين في الجنوب بالقول : عبركم ننقل رسالتنا للعالم بأن عدن أمنه ومستقرة ونأمل بعودة المنظمات للاستقرار الكامل في العاصمة عدن .
 
وتابع اللواء الزبيدي : نحن جزء من العالم في محاربة الاٍرهاب وننشد الأمن والسلام ونتطلع الى دعم المجتمع الدولي للسلطات المحلية في مختلف الجوانب .. مجددا شكره للوفد الدولي على زيارته لعدن ، مؤكدا انهم في قيادة السلطات المحلية سيقدمون كافة التسهيلات لمكتب الامم المتحدة وكل المنظمات الدولية وتأمين أماكن تواجدها في عدن .
 
وكان محافظ عدن قد استقبل في مكتبه عصر اليوم الثلاثاء وفد الامم المتحدة للأمن والسلامة بحضور اللواء شلال شايع مدير أمن العاصمة عدن .
 
وفي حديثه لوفد الأمم المتحدة أوضح المحافظ ان عدن اليوم في وضع أفضل ومتحسن خاصة بعد أحداث الحرب التي دمرت البنية التحتية لأجهزة الدولة وخصوصاً الأمنية وعانت اثر ذلك عدن الكثير وبفضل من الله وبدعم دول التحالف العربي لنا تجاوزنا الصعوبات والتحديات .
 
وزاد : استطعنا العمل على عودة أقسام الشرطة وتفعيل دور الأمن وبدعم من التحالف ومازال هو الداعم الرئيسي وخصوصاً دوله الإمارات التي قدمت الدعم لأجهزة الشرطة من معدات وسيارات وتأهيل الافراد .
 
وتابع محافظ عدن : نحن نعمل على تأمين المطار والموانئ والمنشاءت الحيوية بكل مالدينا من إمكانيات ونقدّم التسهيلات لحركة المطار والملاحة الدولية والحركة التجارية .
 
من جهته رحب اللواء شلال شائع مدير أمن عدن بوفد الامم المتحدة للأمن والسلامة ، مشيرًا أن قوات الأمن تبذل الجهود الكبيرة في تطبيع الأوضاع وملاحقة الخلايا الإرهابية في المدينة .
 
واردف مدير أمن عدن رغم الإنجازات الأمنية المبيرة التي تحققت الا اننا مازلنا غير راضيين حتى تعود عدن إلى وضعها الطبيعي ويعود الاستقرار للمنطقة برمتها .
 
واضاف لقد واجهنا حربين حرب المليشيات الانقلابية وعناصر الارهاب ومازلنا نواجه العناصر الإرهابية وخلايا المخلوع صالح النائمة والحمدلله بدعم التحالف حققنا انتصارات طيبة ونأمل لمزيد من الدعم للاجهزة الأمنية في مجال مكافحة الارهاب.
 
من ناحيته شكر رئيس اللجنة الأمنية لمكتب الأمن والسلامة التابع للأمم المتحدة في اليمن جوهانز جاكويس سعادة المحافظ عيدروس الزبيدي على حسن الاستقبال والضيافة .
 
وتحدث جوهانز قائلا اليوم نزور عدن وقد لمسنا أن الظروف أفضل ونحن في الأمم المتحدة لم نغادر بل كنا موجودين ولكن نطمح إلى توسيع نشاطنا بشكل أكبر .
 
وزاد اليوم شعرنا بالاطمئنان خلال زيارتنا هذه لعدن وسنبلغ قيادتنا في نيويورك برفع الحضر على الأجانب في العاصمة عدن ونحن مسرورين بوجودنا في عدن .
 
واختتم حديثه بالقول نقدم الشكر للواء شلال على جهوده المستمره في مجال الأمن ، وقريبا وعبر المديرة جاكلين سيكون هناك نشاط أكبر وتواصل والعوده الى عدن .
 
السيدة جاكلين بارليفلت المنسقية الأمنية لمكاتب الأمم المتحدة في الجنوب ومديرة مكتب المفوضية السامية للاجئين في الجنوب هي الأخرى شكرت المحافظ الزبيدي على الاستقبال والدعم المستمر من قبل المحافظ وتقديم التسهيلات لعمل المكتب في عدن وخلال الفترة القادمة ستكون هناك لقائات مع السلطة المحلية لمناقشة الجوانب الإنسانية والتوسع في الأنشطة .
 
واردفت مرة أخرى بالنيابة عن المفوضية السامية لشؤن اللاجئين نقدم الشكر للمحافظ ومدير الأمن على دعمهم واستقبالهم لنا .
 
بدوره عبر حسان خشمان المسئول الامني للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن شكره وشرف حضورة واللقاء بالمحافظ ومدير الأمن.
 
واكد خشمان للاخ المحافظ ومدير الامن انه ستكون هناك انشطة كثيرة للفترة القادمة مطالبا بدعم وتسهيلات اثكر من قبل السلطات .
 
حضر اللقاء وكيل محافظة عدن لشئون التنمية المهندس عدنان الكاف ومدير مكتب المحافظ منصور زيد .
 

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