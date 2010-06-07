ولد الشيخ..السلام باليمن يتطلب خطة أمنية وتشكيل حكومة موحدة

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عدن برس/عن سكاي نيوز-

قال المبعوث الدولي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إنه تحدث مع الرئيس عبدربه منصور هادي بشأن الطريقة التي يمكن أن تفعل بها المشاورات السياسية في الأسابيع المقبلة.

وأشار ولد الشيخ في تصريحات لـ "سكاي نيوز" إلى أن اتفاق سلام يتضمن خطة أمنية وتشكيل حكومة موحدة هو الطريق الوحيد لإنهاء الحرب في اليمن.

واضاف البعوث الأممي "طلبت من الرئيس هادي التعامل بطريقة بناءة مع مقترحات الأمم المتحدة من أجل مستقبل اليمن".

وقال ولد الشيخ "على النخبة السياسية في اليمن العمل بجدية للوصول إلى حل سلمي من أجل حماية الشعب ومستقبله".

ولفت إلى أن المبادرة الجديدة، تتطرق للقضايا الأمنية والسياسية، كما قال إنه سيبدأ التحضير لوقف جاد وحقيقي لإطلاق النار بعقد جلسة تحضيرية للأطراف، على حد قوله.

وزار ولد الشيخ أحمد عدن أمس لعدة ساعات، التقى الرئيس هادي ورئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر .

وكان هادي سلم ولد الشيخ أحمد مطلع ديسمبر الماضي ردا رسميا هو الأول بشأن خريطة الطريق الأممية التي تقترح حل النزاع المتصاعد في البلاد، تضمن عدة ملاحظات أبرزها ضرورة أن تقوم الخريطة على أساس المرجعيات الدولية الثلاث التي تؤكد شرعية الرئيس هادي، وأنه الرئيس الشرعي المنتخب حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

ويرفض هادي خريطة الطريق الأممية بوصفها تشرعن عملية الانقلاب، وتهمش دوره المستقبلي، وتمنح صلاحياته لنائب رئيس جمهورية جديد توافقي يكون هو المخول بتكليف شخص بتشكيل حكومة جديدة، بينما يظل هادي رئيسا شرفيا حتى إجراء انتخابات رئاسية بعد عام من توقيع الاتفاق.