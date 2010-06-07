البنك الدولي يقدم اربعمائة وخمسين مليون دولار لدعم الصحة وفرص العمل باليمن

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عدن برس/عدن-

أعلن البنك الدولي اليوم الأربعاء تقديمه منحتين جديدتين لليمن بقيمة 450 مليون دولار، لتزويد 9 ملايين مواطن يمني بخدمات الرعاية الصحية والتغذية الأساسية وفرص العمل.

وقال البنك في بيان على موقعه الالكتروني إن المنحتين ستمولان من المؤسسة الدولية للتنمية وهي ذراع مجموعة البنك الدولي لمساعدة البلدان الأشد فقرا في العالم.

وأوضح إن ٢٥٠ مليون دولار ستُقدم للصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة، و٢٠٠ مليون دولار لمشروع الرعاية والصحية والتغذية، الذي تنفذه الأمم المتحدة عبر البرنامج الانمائي واليونيسف والصحة العالمية.

وتابع "المشروعان يهدفان إلى تزويد النساء والأطفال الأكثر ضعفا بسبل الحصول على الخدمات الضرورية في مجالات الرعاية الصحية والتغذية، وبتوفير فرص الحصول على الدخل للأسر الأكثر فقراً، كما ستقوم بتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين".

وستعمل المنحة المقدمة بمبلغ 250 مليون دولار على توسيع نطاق مشروع الاستجابة الطارئة للأزمات الجاري تنفيذه حاليا لتوفير فرص الحصول على دخل مالي لمليوني يمني من الفئات الأكثر فقراً، بما في ذلك النساء والشباب والنازحون، بحسب البنك الدولي.

وستمول منحة ثانية بمبلغ 200 مليون دولار المشروع الطارئ للرعاية الصحية والتغذية الذي يهدف إلى الحفاظ على قدرة النظم الصحية القائمة، مع توفير الخدمات الصحية والتغذية لحوالي 7 ملايين يمني.