الجعيملاني واليزيدي يدشنان محطات النقل العام في البريقة

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عدن برس/محمد القادري-

دشن وكيل محافظة عدن لشؤون النقل خالد محمد الجعيملاني ومدير عام مديرية البريقة هاني محمد اليزيدي اليوم الأربعاء حملة لتنظيم عمل محطات النقل في عموم مناطق المديرية.

وفي التدشين والذي حضرة مدير فرع الهيئة العامة للنقل بالمحافظة غسان الصوفي ، ومدير عام النقل بالمحافظة ماهر الشعيبي ، أكد الوكيل الجعيملاني ، بان تنفيذ الحملة تأتي ضمن توجيهات قيادة المحافظة لتفعيل العمل في وسائل النقل للتخفيف في ازدحام حركة سير السيارات في معظم شوارع المحافظة ، مشيدا بجهود قيادة مديرية البريقة على تعاونها في تنفيذ الحملة ، حيث تعتبر مديرية البريقة من أفضل مديريات المحافظة تنظيما لحركة سير سيارات الاجرة .

ودعا الجعيملاني واليزيدي ، سائقي سيارات الاجرة والمواطنين إلى الالتزام والتعاون مع الحملة لتطبيق لوائح وانظمة المرور والنقل ، موجهين قسمي شرطة ومرور البريقة بضبط المخالفين للقضاء على المظاهر العشوائية في حركة السير .

حضر التدشين رئيس لجنة الخدمات في المجلس المحلي بالمديرية محمد عبدالوهاب نايف ، ومدير مكتب النقل بالمديرية جارالله جمال الشعيبي ، ومديرا قسمي شرطة ومرور البريقة صالح باعوضة وقيس النيقة ، ومندوبي محطات النقل بالمديرية .