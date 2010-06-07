تعز..مقتل ستة مدنيين بقصف صاروخي والجيش يحرر مواقع استراتيجية بالوازعية

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عدن برس/عدن-

بعث اللواء شلال علي شايع هادي مدير أمن العاصمة عدن برقية عزاء ومواساة الى القيادي في الحراك الجنوبي المناضل "عبدالله مهدي سعيد الجحافي " وكافة افراد أسرته وذلك باستشهاد شقيقه العقيد "سيف مهدي سعيد " وهو يقاتل للدفاع عن وطنه ضد ميليشيات الحوثي والمخلوع عفاش في جبهة باب المندب .

واشاد اللواء شلال علي شايع بمكانة الشهيد البطل "سيف الجحافي " وبمواقفه البطولية والشجاعة وأسرته المعروفة بالنضال والتضحية دفاعا عن الجنوب منذ بعد حرب صيف 94 وحتى اليوم ، وتابع مدير أمن عدن : إن فقدانه اليوم يشكل خسارة كبيرة خصوصا في هذه المرحلة ,سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد البطل العقيد سيف الجحافي بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

"إنا لله وإنا اليه راجعون "

المكتب الإعلامي إدارة #أمن_عدن

الأربعاء 18يناير 2017م