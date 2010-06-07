تعز..مقتل ستة مدنيين بقصف صاروخي والجيش يحرر مواقع استراتيجية بالوازعية

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عدن برس/خاص-

أعلنت قيادة الجيش الوطني محور العند في بيان اليوم الأربعاء أن قواتها المدعومة بمقاتلي المقاومة الشعبية الجنوبية سيطرت اليوم الأربعاء على موقع عسكري جديد لمليشيا الحوثي وصالح في جبهة كرش محافظة لحج جنوب اليمن.

وقال قائد نصر المتحدث الاعلامي لمحور العند وجبهة كرش في البيان ارسل الى عدن برس أنه:"تم بعون من الله تعالى نجاح عملية نوعية نفذها مجموعة من مقاتلي المقاومة الجنوبية الشعبية في موقع للميليشيات بميمنة الجبهة في جبل حمال حيث اسفرت تلك العملية عن السيطرة على الموقع وأسر اثنين من مقاتلي الميليشيات الانقلابية وتم تسليمهم إلى محور العند".

ووزعت قيادة محور العند صورتين للأسيرين الحوثيين.