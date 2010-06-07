تعز..مقتل ستة مدنيين بقصف صاروخي والجيش يحرر مواقع استراتيجية بالوازعية

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عدن برس / خاص -

استقبل محافظ العاصمة عدن عيدروس الزُبيدي، في مكتبه، مساء اليوم الأربعاء، وفد الهلال الأحمر الكويتي برئاسة السيد عبدالرحمن محمد العون مدير عام الهلال الكويتي والسيد سعود الحربي عضو الهلال الأحمر الكويتي.

وخلال اللقاء رحب المحافظ الزُبيدي بوفد الهلال الأحمر الكويتي، شاكراً في سياق حديثه دولة الكويت حكومة وشعباً على كل ما تقدمه لعدن والمدن المجاورة من معونات ومساعدات خصوصاً بعد ما تعرضت له عدن ومحافظات الجنوب من حرب ظالمة شنتها ميليشيات الحوثي وصالح في مارس 2015، دمرت كل مقومات البنية التحتية من مؤسسات ومرافق الدولة.

وقال محافظ العاصمة عدن: نحن نلتمس ذلك الدعم السخي لإعادة الحياة إلى عدن من دولة الكويت الشقيق وجميع دول التحالف العربي، ونثمن لهم ذلك الدور الإنساني والأخوي الهام.

بدورهم أطلع وفد الهلال الأحمر الكويتي، المحافظ الزُبيدي على نتائج الزيارة إلى عدد من المرافق الصحية في العاصمة المؤقتة عدن، مشيرين إلى أن غرض الزيارة يأتي للإطلاع على المستشفيات ومعرفة جدوى المساعدات التي تقدمها دولة الكويت، وماهي الاحتياجات التي يمكن أن يقدمون فيها أوجه الدعم لاحقاً.

وكان وفد الهلال الأحمر الكويتي زار عدداً من المرافق الصحية شملت مستشفى الجمهورية، والمختبر المركزي، ومركز الغسيل الكلوي، ومستشفى عبود العسكري، ومستشفى 22 مايو المنصورة، ومستشفى الصداقة، ومركز الأورام بمستشفى الصداقة ومستشفى باصهيب.

وقدم وفد الهلال الأحمر الكويتي الشكر لمعالي محافظ العاصمة عدن عيدروس الزُبيدي، على حفاوة الاستقبال والاستماع إلى ملاحظاتهم حول برنامج زياراتهم الميدانية للعاصمة عدن.