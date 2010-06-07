الأسبوع القادم انطلاق ملتقى المصورين العرب بالقاهرة بمشاركة نادي عدن

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عدن برس / خاص -
قُتل جندي وجُرح آخر من أفراد الحزام الأمني بمحافظة أبين، في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، إثر هجوم إرهابي شنته عناصر مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة استهدف نقطة تفتيش أمنية، واندلاع اشتباكات بين الجنود والمهاجمين.
ولفت مصدر أمني إلى أن عناصر إرهابية تابعة للقاعدة هاجمت نقطة أمنية بمنطقة شقرة، وحاول الجنود التصدي للمهاجمين واندلعت اشتباكات مسلحة خفيفة أسفرت عن مقتل جندي وإصابة آخر.
وذكر المصدر أن الجنديين الضحايا هما قنان محمد كشميمي (قتيل) وصالح عوض النقي (جريح).
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