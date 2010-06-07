الأسبوع القادم انطلاق ملتقى المصورين العرب بالقاهرة بمشاركة نادي عدن

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عدن برس / خاص -
يشارك نادي عدن للتصوير في ملتقي المصورين العرب المقرر إقامته الأسبوع المقبل بمدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.
ويمثل النادي مدينة عدن في المعرض الدولي للصورة العربية الذي تحتضنه القاهرة خلال الفترة من 22 إلى 31 يناير 2017 بمشاركة 14 دولة عربية.
وأوضح نائف السيد حسن عضو اتحاد المصورين العرب فرع اليمن أن مشاركة مدينة عدن في معرض القاهرة الدولي تأتي برعاية ودعم من محافظ العاصمة عدن اللواء عيدروس الزُبيدي.
وأكد السيد أن ترشيح نادي عدن للتصوير للمشاركة في هذا الحدث العربي التصويري الهام يأتي بعد اختيار 9 أعمال للنادي في كل من عدن وسقطرى وحضرموت.
وعبر المصور نايف السيد حسن عضو اتحاد المصورين العرب فرع اليمن عن شكره لمحافظ العاصمة عدن على تسهيل مشاركة نادي عدن للتصوير في الحدث العربي الهام.
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