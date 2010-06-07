وقفة احتجاجية للتصدي لمساعي هدم أحد أقدم المساجد التاريخية بعدن

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عدن برس / خاص -

اخمد رجال الدفاع المدني في محافظة عدن، ظهر اليوم، حريقاً هائلاً نشب في مستودعات الجمارك بجوار ميناء عدن

بمديرية المعلا.

وهرعت سيارات ورجال الدفاع المدني إلى موقع الحريق في مستودعات الجمارك، ونجحت في السيطرة على الحريق، والتهم الحريق الذي طال قسم الأرشيف جزءً كبيراً جداً من المستندات والوثائق.

وقالت مصادر رسمية إنه لم يتم التعرف حتى اللحظة على الأسباب الرئيسية التي تقف وراء اندلاع الحريق في مستودعات الجمارك بعدن.