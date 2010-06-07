سكان لعدن برس..موجة جديدة من غارات التحالف تقتل العشرات بالحديدة

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عدن برس/خاص-

قصفت مقاتلات التحالف العربي في ساعة متأخرة ليل الخميس الجمعة مواقع عدة للمسلحين الحوثيين وصالح في محافظة الحديدة المطلة على البحر الاحمر غربي اليمن في موجة جديدة من الغارات الجوية المكثفة لليوم الثالث على التوالي.

وقال سكان لعدن برس أن معظم الغارات أصابت اهدافها بدقة وأضافوا قائلين أن 12 مسلحا قتلوا في غارة استهدفت نقطة تفتيش للمليشيا الحوثي وصالح في منطقة عبال التابعة لمديرية الحجيلة الزراعية بينما قتل 10 أخرين إثر غارة استهدفت تجمعهم في منطقة ساحل الجاح بمديرية بيت الفقيه المجاورة.

وفي وسط مدينة الحديدة حيث الميناء التجاري وقعت ضربة جوية أخرى مستهدفة مواقع المليشيات داخل معسكر الدفاع الساحلي الواقع بشارع الخمسين اسفرت عن مقتل 6 واصابة 8 على الأقل.

كما قصفت مقاتلات التحالف العربي التي تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن مواقع الحوثيين وقوات صالح في المطار العسكري بوسط المدينة وسقط عدة قتلى لكن لم تتمكن المصادر ذكر عددهم.

وقال السكان أن غارة استهدفت مزرعة الخامري في بلدة الدريهمي التي يوجد فيها موقع عسكر في وقت وقعت غارتين على موقع الحوثيين بمنطقة رأس عيسى حيث يوجد مرفاء تصدير الوقود الى الخارج وادت الى وقوع عشرات القتلى والمصابين.

وزادت وتيرة القصف الجوي خلال هذا الاسبوع ويبدو ان غارات الليلة الماضية الأكثر عنفا ودقة التي طالت مواقع عسكرية يسيطر عليها مليشيا الحوثي وصالح منذ عامين.

وأفاد السكان في تصريحات منفصلة لعدن برس عن مشاهداتهم للحالة الميدانية للمليشيات الإنقلابية بمدينة الحديدة عاصمة المحافظة التي تحمل ذات الإسم ان مستشفيات المدينة تعج بالقتلى والمصابين من مسلحين الحوثيين وأن اكثر الضحايا يصلون من مدينة المخا المتاخمة.

وأضافوا مؤكدين ان المستشفيات لم تعد تتحمل مزيدا من ضحايا المليشيا سوى الذين يلقون مصرعهم في الغارت اليومية على مواقعهم بمدينة الحديدة وما حولها او ذلك الذين ينقلونهم من المعارك التي تدور قرب مدينة المخا حيث تواصل القوات الحكومية والمقاومة الشعبية تقدمها لتحرير مدينة ومرفأ المخا.