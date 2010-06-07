نقابة الخارجية بعدن ترفع دعاوى قضائية ضد الوزارة للمطالبة بحقوق أعضائها

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عدن برس / خاص -

استعرضت الجمعية العمومية لنقابة موظفي وزارة الخارجية / عدن في اجتماعها الإستثنائي الذي عقدته جملة من مشاكل الموظفين.

وبحسب بيان صادر عن اجتماع أعضاء النقابة وفي مقدمتهم رئيس نقابة موظفي وزارة الخارجية / عدن المحامي الدبلوماسي فؤاد محمد الجرادي، تلقى "عدن برس" نسخة منه، فان مشاكل موظفي وزارة الخارجية تضمنت العديد من القضايا أهمها استمرار تعنت الوزارة بعدم إكمالها للإجراءات الروتينية المالية والإدارية لقرارات ترقياتهم التي صدرت وفقاً للقانون ولمخرجات الحوار الوطني من معالي د/ رياض ياسين وزير الخارجية السابق، وذلك رغم صدور توجيه من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، باعتماد القرارات الصادرة من الوزير السابق د/رياض ياسين.

وأكد البيان تمسك الموظفين بحقوقهم القانونية وأن الفيصل في حل المشكلات القانونية هو القانون وليس الحسابات السياسية الخاطئة، ورأوا أن ما يحدث حالياً هو تكرار لتعنت الوزارة بعدم إعطاء الموظفين الجنوبيين الشباب حقوقهم، وأشار إلى أنه سبق وأن امتنعت الوزارة في عام 2013 من منحهم العلاوات المقررة لجميع الموظفين، كما رفضت الامتثال للقانون وعند إصرار الموظفين علی نيل حقوقهم تم رفع مذكرة من وزير الخارجية حينها لرئيس الوزراء لاحالتهم لمرافق أخری، وتم اللجوء للقضاء وحكمت المحكمة لهم بمنحهم العلاوات.

ولفت إلى أنه ها هو موقف الوزارة يتكرر بالتعنت والمزاجية وبعدم الاحتكام للقانون، وبما أن الموظفين قد اتبعوا كل الطرق الإدارية لحل الموضوع إدارياً وآخرها التوجيهات الرئاسية التي استمرت المطالبة بتنفيذها لعدة أشهر دون جدوی، فقد قررت الجمعية العمومية للنقابة إصدار بياناً عبّر عن إدانتها التصرفات اللا قانونية من قِبل وزارة الخارجية برفض إكمال الإجراءات المالية والإدارية لقرارات ترقية الموظفين التي صدرت طبقاً للقانون و تنفيذاً لمخرجات الحوار ورفض التوجيهات الرئاسية من رئيس الجمهورية حفظه الله ورعاه باعتماد قرارات معالي الوزير السابق د رياض ياسين.

كما أدانت النقابة في بيانها وزارة الخارجية لحرمان أعضاء النقابة المشمولين بقرارات الترقية الصادرة من د/ رياض ياسين، من التعيين في البعثات الدبلوماسية بالخارج العام الماضي أسوة بزملائم، (دفعتهم) الذين تم ترقيتهم بترقيات مماثلة في صنعاء، وتم تعيينهم في البعثات الدبلوماسية بالخارج العام الماضي كمبعوثين للدولة، وأدانت النقابة أيضاً وزارة الخارجية لإصدارها قرارات وزارية مخالفة لقانون السلك الدبلوماسي بالابثعاث للعمل في الخارج للمتقاعدين، رغم أن قانون السلك الدبلوماسي ينهي عضوية عضو السلك الدبلوماسي ببلوغ أحد الأجلين للتقاعد، وهذا نص صريح لا يحتاج تنفيذه إلی قرار تقاعد فالتعيين بقرار، ولكن التقاعد بقانون وطبيعة عمل الدبلوماسي لها شروط خاصة وذلك لتمثيل الدولة فلا يجيز القانون والعرف الدبلوماسي تجاوزها، فجميع الدول المتقدمة والمتخلفة تعمل علی إتخاذ ما يلزم لأنها عمل مبعوثيها قبل تقاعدهم بستة أشهر لاظهار هيبة الدولة واحترامها للقانون وإعطاء الفرصة للشباب لنهضة الدول وليس بحرمانهم.

وفوض الأعضاء النقابة برفع دعوى قضائية نيابة عنهم ضد وزارة الخارجية لمنحهم الحقوق المترتبة علی قرارات ترقيتهم الصادرة من الوزير السابق د/ رياض ياسين، وهي منحهم المستحقات المالية، ونقلهم إلی القائمة الدبلوماسية (قائمة الاسبقية للابتعاث إلی الخارج)، ورفع دعوى قضائية لوقف وإلغاء القرارات الوزارية الخاصة بتعيين الموظفين البالغين أحد الأجلين للتقاعد في الخارج وفي الداخل، لانتهاء عضويتهم في السلك الدبلوماسي وبذلك عدم جواز ممارستهم المهنة طبقاً لنص المادة (82) من قانون السلك الدبلوماسي.

وحملت النقابة قيادة الوزارة المسؤولية الكاملة علی سلامة موظفيها وأمنهم لاصرارها علی استمرار العمل في مبنی مكتب الخارجية عدن الحالي علی الرغم من استهداف المبنی بعمليات إرهابية مرتين الأولى بالقاء قنبلة صوتية والثانية بتفجير سيارة مفخخة الحقت اضراراً جسيمة في المبنی ولازال المبنی بطور الترميم، ولولا فضل الله أن صادف التفجير يوم جمعة لحصل للموظفين ما لا يُحمد عقباه، كما أقرت اعتبار النقابة في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات والتصدي لها وفقاً للقانون.