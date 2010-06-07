RED PURPLE BLACK
اخر تحديث السبت, كانون2 21st 2017 - 10:50
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com

  • الاكثر قراءة

  • قضايا فساد

  • تقارير

انتصارات للشرعية والتحالف العربي ومصرع وجرح عدد من الانقلابيين

عدن برس / متابعات - قتلت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس الجمعة 29 من المتمردين الحوثيين وحلفائهم

شطارة يتساءل هل يعي الرئيس هادي خيانة الإصلاح لشرعيته؟!

عدن برس / خاص - تساءل رئيس تحرير موقع "عدن برس" الإلكتروني الإخباري لطفي شطارة قائلاً: لا نعرف حتى الآن الدور الذي لعبه او يلعبه حزب الإصلاح

ترامب يؤدي اليمين رئيسا رغم الاحتجاجات ويقول "أمريكا أولا"

عدن برس/رويترز- أدى دونالد ترامب اليمين يوم الجمعة ليصبح الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة خلفا لباراك أوباما وقال لبلد منقسم بشدة إنه سيتبع سياسات في

نقابة الخارجية بعدن تقاضي الوزارة للحصول على حقوق أعضائها

عدن برس / خاص- استعرضت الجمعية العمومية لنقابة موظفي وزارة الخارجية / عدن في اجتماعها الإستثنائي الذي عقدته جملة من مشاكل الموظفين.

ستون ألف مسافر عبر مطار عدن الدولي العام الماضي

عدن برس / سبأ - بلغ عدد المسافرين الواصلين والمغادرين عبر مطار عدن الدولي خلال العام الماضي 2016م، 60 ألف و 649 مسافراً.

ولد الشيخ يبحث مع الجبير الأزمة اليمنية قبل زيارة صنعاء

عدن برس / متابعات - التقى المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، قبل زيارة مرتقبة إلى صنعاء.

سكان لعدن برس..موجة جديدة من غارات التحالف تقتل العشرات بالحديدة

عدن برس/خاص- قصفت مقاتلات التحالف العربي في ساعة متأخرة ليل الخميس الجمعة مواقع عدة للمسلحين الحوثيين وصالح في محافظة الحديدة المطلة على البحر الاحمر غربي اليمن في

ألاخبار

انتصارات للشرعية والتحالف العربي ومصرع وجرح عدد من الانقلابيين

  • طباعة
التفاصيل
عدن برس السبت, 21 كانون2/يناير 2017

عدن برس / متابعات -
قتلت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس الجمعة 29 من المتمردين الحوثيين وحلفائهم في غارات شنتها على مواقعهم في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر.

وأفادت مصادر عسكرية أن نحو عشرين آخرين أصيبوا بجروح جراء الغارات التي استهدفت معسكرات للمتمردين ومخازن للسلاح وشاحنة محملة بالأسلحة في مناطق عدة من الحديدة.

وأغار طيران التحالف على منطقة عبال في مديرية الحجيلة بمحافظة الحديدة، وعلى مطار الحديدة الدولي ومديرية الصليف والدفاع الساحلي بالمديرية ذاتها، ومنطقة دير العفيف بالمديرية.

ومشط الجيش اليمني الوطني مسنوداً بقوات التحالف المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة المخا، بالتزامن مع استعدادات مكثفة للجيش لاقتحام المدينة. وعلى مشارف مدينة المخا التابعة لمحافظة تعز، تجري استعدادات عسكرية للجيش الوطني لاقتحام المدينة التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي، ربما خلال الساعات القليلة القادمة، بحسب مصادر عسكرية، أشارت إلى أن عناصر الميليشيات يتخندقون في المزارع المحيطة بالمدينة، لكن الجيش الوطني مسنوداً بطائرات الأباتشي التابعة للتحالف العربي، قام بعملية تمشيط واسعة للمناطق الجنوبية الشرقية لمدينة المخا، وتقدم إلى منطقة واحجة بعد نزع الألغام التي زرعتها الميليشيات.. كل هذا تمهيداً للهجوم.

وسيطرة الجيش على مدينة المخا تبدو مهمة، فبعد سيطرته على ذوباب، وقطع طريق مهم لتهريب الأسلحة للميليشيات، تسعى قوات الجيش الآن إلى غلق منفذ آخر لتهريب السلاح عبر البحر الأحمر وهو ميناء المخا.

يأتي هذا في وقت تتواصل المواجهات في جبهتي الوازعية ومقبنة في الهضبة الشرقية بمحاذاة الشريط الساحلي.
وواصلت قوات الجيش والمقاومة الشعبية بإسناد من طيران التحالف العربي، تقدمها في الساحل الغربي لمحافظة تعز، فيما قامت الفرق الهندسية بنزع حقول الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.

وذكر مصدر عسكري في قيادة محور تعز أن مواجهات عنيفة شهدتها مديريات المحافظة، وتمكن الجيش من قتل أربعة مسلحين من الميليشيات وإصابة 11 آخرين على الأقل خلال مواجهات أمس الجمعة.

وأوضح المصدر أن قواتنا المسلحة ورجال المقاومة، يتقدمون بخطى ثابتة نحو ميناء المخا، وقاموا بتحرير عدد من القرى والمناطق في تعز منها، قرية الحرثة بمديرية الوازعية، وتمشيط محيط منطقة الجديد غرب تعز، فيما قامت الفرق الهندسية بنزع الألغام التي وضعتها الميليشيات لإعاقة تقدم الجيش نحو المخا.

وشنت طائرات التحالف العربي، غارات مكثفة على منطقة واحجة القريبة من مدينة المخا، أسفرت عن تدمير آليات عسكرية ومقتل العديد من مسلحي الميليشيات، وكشفت مصادر محلية عن فرار العشرات من مسلحي الانقلابيين من مواقعهم في جبهة الساحل الغربي، فيما أجبرت الميليشيات أبناء منطق «واحجة»، على مغادرة منازلهم، وقاموا بزرع حقول ألغام على امتداد المنطقة.

أما في صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون بشكل كامل منذ عام 2014، فقد قصفت طائرات التحالف صباح أمس الجمعة معسكراً للحرس الجمهوري محدثة انفجارات عنيفة، بحسب شهود عيان.

وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف شنت سبع غارات جوية على معسكر «السواد» جنوب صنعاء، حيث سمعت انفجارات عنيفة، وشوهدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من الموقع المستهدف.

ولم تتضح الخسائر التي خلفها القصف على منطقة السواد بمديرية سنحان بمحافظة صنعاء. لكن مصدراً في الميليشيات الانقلابية أكد مقتل وإصابة 4 من عناصرها على الأقل.

واستهدف طيران التحالف بغارتين منطقة عطان بأمانة صنعاء، وبغارتين الخط العام في مديرية مناخة بمحافظة صنعاء، و7 غارات على جبل يام بمديرية نهم شرق صنعاء.

وشن طيران التحالف غارتين على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وخمس غارات على مديرية المخا، وغارتين على جنوب منطقة الجديد في مديرية المخا، و3 غارات على منطقة كهبوب بمحافظة لحج.

وفي صعدة شن الطيران 3 غارات على الطريق العام في منطقة مران بمديرية حيدان، و3 غارات على منطقة الرماديات في مديرية الظاهر، وغارة على منطقة مندبة ووادي تيعر بمديرية باقم، فيما قصفت المدفعية السعودية منطقة الصوح بمديرية كتاف.

شارك هذا المقال

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

.

قضية وتعليق- بقلم : رئيس التحرير
شطارة يطالب حميد الاحمر وعبر قناة " سهيل " اما الاعتراف والاعتذار او نفي مسؤوليته عن الفوضى في الجنوب

play-symbo2l

كتابات حرة

التصالح والتسامح كعملية موضوعية .. بقلم / دكتور ياسين سعيد نعمان

التصالح والتسامح مسألة لا تقررها الرغبات التي تتجسد كحاجة لحظية لدى هذا الفريق او ذاك من الناس وإنما هي حاجة

الاصلاح والحالة العدائية للثورة الجنوبية {الحراك} .. بقلم / أحمد بلفقيه

عندما بدأ الحراك تأسيس ثورته في 30 أكتوبر 2008 م في إطار منظم بالعسكرية بيافع حين شكل المجلس الوطني

لماذا يحظى الزبيدي بقبول جماهيري -بقلم أحمد حرمل

سجل اللواء عيدروس الزبيدي محافظ عدن حضورا" بارزا" في

اليمن: "فرص الجنوب في الإنفصال" .. بقلم / مصطفى النعمان

ستنتهي الحرب الأهلية في اليمن بعد أن يكون اليمنيون قد أحالوه إلى أطلال بلد مدمر على كافة المستويات لكن أخطرها على الإطلاق سيكون مشهد

اردوغان.. كلاكيت ثاني مرة.. بقلم / فيصل منصور سالم

هاهي الأنباءُ تُزوِدنا كل يوم بنبأ كظيم عن تركيا التي (كانت) وادعة آمنة حتى ابتلاها الله بموبؤ سقيم اسمه اردوغان..سياسيٌ عابثٌ

*الجنــوب بعـد الإنتصــار الجريــح* .. بقلم / د.أحمد علي عبد اللاه

الدولة الجنوبية التي فقدت عقلها في صباح بعيد، ثم تم تصديرها كسلعة مضروبة، لن تعود إلا بجهود جبارة موحدة وبأداء مختلف تماماً عما نراه اليوم.

عن تهريب الأسلحة .. بقلم / د.عيدروس نصر ناصر

عرب على علم بتهريب اسلحه للحوثيين ..

القراء الكرام لمراسلة الموقع بالمقالات والاراء والاخبار الرجاء إرسالها على بريدي الناشر أدناه

 

lutfi_shatara@yahoo.co.uk
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com

  • إتجاهات

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com

  • نافذة على الخليج

مسدوس للمستقلة : لا حل لقضية الجنوب الا بإستفتاء شعبه صنعاء – لندن " عدن برس "  16 – 10 – 2010 - كيف تقرأون المشهد السياسي في ظل الازمات المتعدده التي... Read more
السعدي: النظام في اليمن يبحث عن حلول لبقائه في الحكم صنعاء – لندن " عدن برس " : 13 – 11 – 2010 أكد الدكتور محمد السعدي الأمين المساعد للتجمع اليمني... Read more
الرئيس علي ناصر محمد : لن نتخلى عن الحراك ولا وصاية على قادته في الميدان واشنطن – لندن " عدن برس " : 28 – 11 – 2010 هو (أبو جمال) الرئيس علي ناصر محمد .. لا يسلَّم سلاحه... Read more
المفكر عبدالباري طاهر : اليمن بحاجة الى ثورة إحتجاجية لإسقاط النظام صنعاء – لندن " عدن برس " : 16 – 5 – 2010 قال الأستاذ عبدالباري طاهر المفكر اليمني المعروف بان... Read more
سالم صالح : ما يجري في الجنوب هو رد فعل لنتائج حرب94 التي أحرفت مسار الوحدة الخليج – لندن " عدن برس " عادت الأزمة السياسية في البلاد إلى نقطة الصفر بعد توقف الحوار بين حزب... Read more
طارق الفضلي: لو تقاتلنا كشمال وجنوب لن يبقى أخضر أو يابس جنوب اليمن: عرفات مدابش – الشرق الاوسط – لندن " عدن برس " - عندما انضم طارق الفضلي، عضو الأمانة... Read more
باسندوة رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني : الجنوبيون لن يقبلوا بالصيغة الاندماجية صنعاء – لندن " عدن برس " - حاوره: حسين اللسواس كشف عن اللقاءات التي عقدها مع قيادات معارضة... Read more
شعفل عمر : الحزب اعطى البيض كل شيئ بينما هو اساء للحزب اكثر مما افاده القاهرة – لندن " عدن برس " - قال شعفل عمر وهو القيادي الجنوبي البارز والذي عاصر العديد من المراحل... Read more
د. الفقيه : علي عبد الله صالح هو الخطر الأكبر على اليمن والنظام انتهت صلاحيته المانيا – صنعاء – لندن " عدن برس " – دخلت المواجهات في اليمن مرحلة حرجة مع اتساع نطاقها وسقوط... Read more
صالح شائف : العلاقة بين الشمال والجنوب سوف تتم مناقشتها بعد سقوط النظام اليمني القاهرة " لندن " عدن برس " خاص - شهدت اليمن مؤخرا انتفاضة واسعة للشعب اليمني في شمال اليمن وجنوبه... Read more
باذيب: الثورة حققت انجازات كبيرة زالنظام نهايته الحتمية الرحيل عدن - لندن " عدن برس " - د.واعد باذيب (استاذ جامعي وناشط في الثورة الشبابية الشعبية/ عدن) 1/ إلى... Read more
خالد الوزير : دبي تحايلت وماطلت في تنفيذ إتفاقيتها في عدن وميناء ميدي يتبع وزارة الثروة السمكية لندن " عدن برس " - عدم الاستفادة من الاخطاء والعيوب الجسيمة التي رافقت المرحلة السابقة سوف ينعكس... Read more

free counters