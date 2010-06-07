تجدد أزمة المشتقات النفطية في عدن بسبب احتكار شركة عرب جلف

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عدن برس / خاص -

قام رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، بزيارة ميدانية لمحطة حاويات ميناء عدن، أطلع خلالها على سير نشاط العمل في محطة الحاويات حيث تزامنت زيارته مع عملية إنزال المولدات الكهربائية للمحطة الكهروحرارية.

وكان في استقبال الرئيس هادي، محمد علوي أمزربه رئيس ميناء عدن، ومعه عارف حسن الشعبي المدير العام لمحطة الحاويات.

وخلال الزيارة الميدانية أثنى الرئيس هادي على الجهود المبذولة من قبل الأخوة في ميناء عدن قيادة وموظفين في جميع القطاعات والأنشطة المتعددة للميناء ولا سيما الدور البارز الذي لعبه الميناء في الفترة السابقة إبان عدوان الانقلابيين على عدن وما تلاه حيث مثل ميناء عدن شريان الحياة الذي عبره تدفقت المواد الإغاثية والغذائية إلى المواطن اليمني ولا سيما ما مثله الميناء من نموذج متميز في عودة النشاط التجاري مباشرة عقب تحرير مدينة عدن وتطبيع الحياة.

وشدد رئيس الجمهورية على القيام بالدور المناط بميناء عدن في تحريك النشاط التجاري والدفع بالعجلة الأقتصادية والإنمائية في الجمهورية اليمنية باعتبار ميناء عدن هو الميناء الرئيسي في الجمهورية اليمنية وبوابة اليمن نحو العالم، وأكد على ضرورة التسريع في تخفيض الرسوم الجمركية وتوحيدها في جميع المنافذ الجمركية لا سيما والوضع الراهن الذي يتطلب تظافر كل الجهود لتذليل الصعوبات لما من شأنه إنعاش الحركة التجارية والخدمية في الجمهورية اليمنية.

وشكر محمد علوي أمزربه رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي على زيارته الميدانية واهتمامه بميناء عدن من خلال تذليل الصعوبات التي تعتري العمليات والأنشطة الخدماتية في الميناء لا سيما الدعم الذي أولاه الرئيس هادي، من خلال تخصيص جزء من منحة الأشقاء في الجمهورية التركية لميناء عدن والتي شملت تزويد الميناء بقاطرة سحب ومولدات كهربائية بشكل عاجل على أن يتبع ذلك رفد الميناء بأهم المقومات الأساسية المتطلبة في الوقت الراهن.

كما أكد محمد علوي أمزربه بأن توجيهات الأخ رئيس الجمهورية في تخفيض وتوحيد التعرفة الجمركية في جميع المنافذ الجمركية في الموانئ اليمنية ستؤدي إلى دعم وإنعاش الحركة الملاحية عبر ميناء عدن وما لها من أثر في الدفع بالنشاط التجاري والاقتصادي في الجمهورية اليمنية، وأفاد أن مسألة خفض التعرفة الجمركية وتوحيدها قد تم توجيهها من معالي الأخ دولة رئيس الوزراء إلى معالي الأخ وزير المالية لإقرارها واعتمادها، ومن المتوقع صدورها خلال الأيام القليلة القادمة.