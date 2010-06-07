تجدد أزمة المشتقات النفطية في عدن بسبب احتكار شركة عرب جلف

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عدن برس / خاص -
تجددت أزمة المشتقات النفطية في محافظة عدن، كما عادت مشاهد اصطفاف وازدحام السيارات أمام محطات تعبئة الوقود
في عدد من مناطق ومديريات عدن.
وأرجعت مصادر حكومية في تصريحات لـ"عدن برس"، عودة أزمة المشتقات النفطية إلى تعنت شركة عرب جلف التي يمتلكها رجال الأعمال أحمد صالح العيسي، وعدم تصريف وتوزيع كميات الوقود التي يحتكرها في خزانات مصفاة عدن للسوق المحلية بعد رفض شركة النفط / عدن تحديد أسعار المشتقات النفطية من قِبل "العيسي"، ومواصلة شركة عرب جلف احتكار استيراد المشتقات النفطية.
واستغربت المصادر عودة الأزمة رغم انعقاد الأسبوع الماضي اجتماعاً موسعاً برئاسة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، وضم كافة الأطراف محافظ عدن عيدروس الزُبيدي، والرئيس التنفيذي لشركة مصافي عدن محمد البكري ومدير عام شركة النفط / عدن ناصر بن حدور ومالك شركة عرب جلف أحمد العيسي، كونه لم تنفذ الحكومة حتى الآن مخرجات ذلك الاجتماع وفي مقدمتها تحرير استيراد المشتقات النفطية أمام جميع التجار.
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