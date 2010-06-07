اليمن..مقتل ثلاثة من اعضاء القاعدة في غارات بلاطيار بالبيضاء

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عدن برس/خاص-

قال سكان أن غارة لطائرة بلا طيار يعتقد انها امريكية استهدفت عناصر تنظيم القاعدة في محافظة البيضاء وسط اليمن مساء اليوم السبت في ثاني ضربة خلال اقل من 24 ساعة.

واضافوا ان شخصين على الاقل قتلوا في الغارة التي وقعت في بلدة الفرعة بمديرية الصومعة احد اهم معاقل تنظيم القاعدة جناح جزيرة العرب الذي مقره اليمن.

واستهدفت الغارة سيارة كانت تسير بين تخوم الجبال.

ومساء يوم الجمعة وقعت غارة لطائرة بدون طيار استهدفت شخصين قتل احدهم في المنطقة ذاتها التي تعتبر احد ابرز معاقل عناصر تنظيم القاعدة.

وقبل اسابيع قليل وقعت ثلاث غارات في نفس المنطقة وقتلت اعضاء بارزين بينهم قيادي من محافظة أبين.