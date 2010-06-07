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ألاخبار

انتحاريان فجرا نفسيهما اثر تبادل اطلاق النار مع الشرطة السعودية

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عدن برس السبت, 21 كانون2/يناير 2017

عدن برس / أ ف ب -
أعلنت السلطات المحلية ان انتحاريين فجرا نفسيهما السبت بحزامين ناسفين بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن السعودية في مدينة جدة، العاصمة الاقتصادية للمملكة.

واشار مسؤولون على تويتر الى "عملية نفذتها قوات الامن في حي الحرازات في محافظة جدة داهمت خلالها ارهابيين وتبادلت معهم اطلاق النار. ووفقا لمعلومات اولية اسفرت العملية عن انتحار اثنين من الارهابيين باستخدام احزمة ناسفة".

واظهرت صور بثها مغردون على تويتر اندلاع حريق في مكان الحادث.

وفي السابع من الشهر الحالي، قتل شخصان يشتبه بانتمائهما الى شبكات جهادية في عملية للشرطة في مدينة الرياض، وفقا لوزارة الداخلية.

في اواخر تشرين الاول/اكتوبر، اعلنت السلطات السعودية تفكيك خليتين "ارهابيتين" على علاقة بتنظيم الدولة الاسلامية خططت احداهما لهجوم خلال مباراة لكرة القدم في جدة.

واكدت توقيف عناصر الخليتين وعددهم ثمانية بينهم اثنان من الباكستانيين وسوري وسوداني.

والسعودية مشاركة في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة الجهاديين في سوريا والعراق.

ومنذ عام 2014، تشهد المملكة سلسلة من الهجمات والتفجيرات التي يتبناها تنظيم الدولة الاسلامية وتستهدف اساسا الاقلية الشيعية وقوات الامن.

وادت الهجمات الى مقتل العشرات وخصوصا في شرق المملكة.

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