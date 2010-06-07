الشرعية بإسناد التحالف العربي تتقدم صوب المخا

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عدن برس / متابعات -

شنت قوات الجيش، اليوم السبت، هجوماً واسعاً على مواقع ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في محيط مديرية المخا، غربي محافظة تعز.

وقال مصدر عسكري في محور تعز لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): إن القوات المسلحة شنت هجوماً على الميليشيا الانقلابية في محيط منطقة "الكدحة" على بعد 10 كيلومترات من المخا.

وأضاف: أسفرت معارك اليوم التي دارت في محيط اللواء 35 بالمطار القديم بتعز، وعدد من الجبهات، عن مقتل 5 من الميليشيا الانقلابية واصابة العشرات، فيما استشهد 3 وأصيب 7 آخرين، من رجال القوات المسلحة.

وتواصل وحدات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف العربي تقدمها الى منطقة ابو رزيق الواقعة بين منطقتي الكدحة وواحجة التي تبعد عن مدينة المخا حوالي خمسة كيلومتر وواحدة من أهم مناطق تهريب الأسلحة والبضائع للميليشيا الانقلابية في الساحل الغربي.

وأكد مصدر عسكري في تصريح للمركز الاعلامي للقوات المسلحة أن الجيش تمكن اليوم من التوغل في مناطق تمركز الميليشيا الانقلابية مواصلا التقدم نحو مدينة المخا الساحلية غرب تعز، وسط اندحار الميليشيا وفرار العشرات من عناصرها وسقوط العديد من عناصرها بين قتيل وجريح.

وقال المصدر: ان مدفعية الجيش دكت أوكار الانقلابيين في المناطق القريبة من مدينة المخا، فيما استهدفت مقاتلات التحالف العربي مواقع الميليشيات في المجمع الحكومي لمديرية المخا ومنطقتي الحالي والسويس وسط المدينة.

واشار الى ان وحدات القوات المسلحة تواصل تمشيط المناطق المحررة وتطهيرها من حقول الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بهدف اعاقة تقدم الجيش نحو آخر معاقلها في الساحل الغربي.

الى ذلك أسفر القصف الذي تعرضت له الأحياء السكنية في مدينة تعز، عن استشهاد مدني واصابة 2 آخرين بجروح.