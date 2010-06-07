عدن.. بدء تسجيل وصرف شهادة الميلاد في البريقة

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عدن برس/عدن-

قالت الحكومة اليمنية اليوم الأحد إن مليشيا الحوثي وصالح هددت المصارف باتخاذ إجراءات عقابية في حال تلقت مرتبات موظفي المؤسسات الحكومية في المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

كانت الحكومة أقرت في الشهر الماضي صرف رواتب الموظفين الحكوميين في جميع محافظات اليمن بما فيها التي ما تزال تحت سيطرة الحوثيين وسيتم ذلك بصورة مباشرة عبر مكاتب البريد وشركات الصرافة.

ونسبت صحيفة (عكاظ) السعودية الى وزير الدولة صلاح الصيادي قوله:"فوجئنا باعتذار مصرف الكريمي عن تسلم رواتب الموظفين في المحافظات غير المحررة بعد أن اتفقت الحكومة المصرف على الاضطلاع بمهمة تسليم الرواتب للموظفين".

وأضاف "نخشى أن يطال تهديد الميليشيات مصارف وصرافين آخرين".

وقال الصيادي أن الحكومة تبحث عن وسائل أخرى لإيصال مرتبات الموظفين انطلاقا من مسؤوليتها عن كل اليمنيين وإن قرار تسليم المرتبات إلى جميع الموظفين لا رجعة فيه.

وعير عن أمله بتحلي جميع الموظفين بالصبر حتى نجد الطرق المناسبة لإيصال مرتباتهم دون تدخل أو استغلال من الميليشيات الانقلابية التي تنهب المعونات الإغاثية وتوظفها في أعمالها القتالية بعد بيعها في الأسواق السوداء.