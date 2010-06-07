عدن.. بدء تسجيل وصرف شهادة الميلاد في البريقة

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عدن برس/محمد القادري-

دشن مدير عام مديرية البريقة بمحافظة عدن جنوب اليمن هاني محمد اليزيدي ومعه مدير فرع مصلحة الاحوال المدنية والسجل المدني بالمحافظة العقيد حسين محمد عبادي اليوم الأحد حملة قيد وتسجيل المواليد وصرف شهادة الميلاد في المديرية وبالشراكة مع جمعية الفردوس التنموية النسوية.

وفي التدشين والذي حضرة رئيس لجنة الخدمات في المجلس المحلي بالمديرية محمد عبدالوهاب نايف أشار اليزيدي الى أهمية الحملة والتي تأتي برعاية محافظ المحافظة اللواء عيدروس قاسم الزبيدي في تسجيل المواليد وإعطائهم شهادات ميلاد وذلك بعد توقف صرفها بسبب الحرب الاخيرة التي شنتها مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية على المحافظة شاكرا جمعية الفردوس على قيامها بالعديد من الانشطة والتي تعود بالنفع على المجتمع.

ودعا مدير عام المديرية هاني اليزيدي المواطنين إلى التفاعل مع الحملة في استخراج شهادات الميلاد لما لها من أهمية في إثبات هويات أطفالهم.

بدوره أوضح مدير فرع مصلحة الاحوال المدنية بالمحافظة العقيد حسين عبادي ، بأن الحملة والتي تأتي بدعم من منظمة الامم المتحدة للطفولة ( اليونيسف ) ستستهدف أكثر من ألف طفلا ممن حرموا من الحصول على شهادات الميلاد سواء كانوا من المواليد أ و الاطفال خلال العامين الماضيين ، مشيدا بجهود قيادة مديرية البريقة على تعاونها في تسهيل عمل الحملة وإنجاحها.

حضر التدشين مدير الاحوال المدنية بالمديرية المقدم عبدالله حسين صالح.