RED PURPLE BLACK
اخر تحديث الأحد, كانون2 22nd 2017 - 15:44
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com

  • الاكثر قراءة

  • قضايا فساد

  • تقارير

عدن.. بدء تسجيل وصرف شهادة الميلاد في البريقة

عدن برس/محمد القادري- دشن مدير عام مديرية البريقة بمحافظة عدن جنوب اليمن هاني محمد اليزيدي ومعه مدير فرع مصلحة الاحوال المدنية والسجل المدني بالمحافظة العقيد حسين محمد عبادي اليوم الأحد

المبعوث الأممي ولد الشيخ يصل صنعاء للقاء الانقلابيين

عدن برس / خاص - وصل المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم، إلى صنعاء

وزير..الحوثيون يهددون مصارف الشمال في حال تلقيهم رواتب الموظفين

عدن برس/عدن- قالت الحكومة اليمنية اليوم الأحد إن مليشيا الحوثي وصالح هددت المصارف باتخاذ إجراءات عقابية في حال تلقت مرتبات موظفي المؤسسات الحكومية

الشرعية بإسناد التحالف العربي تتقدم صوب المخا

عدن برس / متابعات - شنت قوات الجيش، اليوم السبت، هجوماً واسعاً على مواقع ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في محيط مديرية المخا،

لحج..صد هجوم مليشاوي على مواقع المقاومة بالوازعية يكبدهم خسائر

عدن برس/خاص- قالت مصادر ميدانية لعدن برس أن قوات الجيش ومقاتلو المقاومة الجنوبية تصدوا في ساعة مبكرة اليوم الأحد لمحاولة مليشيا الحوثي وصالح الالتفاف على مواقعهم في منطقة

تعز..حظر تجوال الدراجات النارية بعد حوادث اغتيالات اليومين الماضيين

عدن برس/خاص- أقرت الحملة الأمنية بمحافظة تعز وسط اليمن اليوم السبت حزمة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى فرض الأمن والاستقرار بالمناطق المحررة في المحافظة التي

انتحاريان فجرا نفسيهما اثر تبادل اطلاق النار مع الشرطة السعودية

عدن برس / أ ف ب - أعلنت السلطات المحلية ان انتحاريين فجرا نفسيهما السبت بحزامين ناسفين بعد تبادل لإطلاق النار

ألاخبار

عدن.. بدء تسجيل وصرف شهادة الميلاد في البريقة

  • طباعة
التفاصيل
عدن برس الأحد, 22 كانون2/يناير 2017
عدن برس/محمد القادري-
دشن مدير عام مديرية البريقة بمحافظة عدن جنوب اليمن هاني محمد اليزيدي ومعه مدير فرع مصلحة الاحوال المدنية والسجل المدني بالمحافظة العقيد حسين محمد عبادي اليوم الأحد حملة قيد وتسجيل المواليد وصرف شهادة الميلاد في المديرية وبالشراكة مع جمعية الفردوس التنموية النسوية.
 
وفي التدشين والذي حضرة رئيس لجنة الخدمات في المجلس المحلي بالمديرية محمد عبدالوهاب نايف أشار اليزيدي الى أهمية الحملة والتي تأتي برعاية محافظ المحافظة اللواء عيدروس قاسم الزبيدي في تسجيل المواليد وإعطائهم شهادات ميلاد وذلك بعد توقف صرفها بسبب الحرب الاخيرة التي شنتها مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية على المحافظة شاكرا جمعية الفردوس على قيامها بالعديد من الانشطة والتي تعود بالنفع على المجتمع.
 
ودعا مدير عام المديرية هاني اليزيدي المواطنين إلى التفاعل مع الحملة في استخراج شهادات الميلاد لما لها من أهمية في إثبات هويات أطفالهم.
 
بدوره أوضح مدير فرع مصلحة الاحوال المدنية بالمحافظة العقيد حسين عبادي ، بأن الحملة والتي تأتي بدعم من منظمة الامم المتحدة للطفولة ( اليونيسف ) ستستهدف أكثر من ألف طفلا ممن حرموا من الحصول على شهادات الميلاد سواء كانوا من المواليد أ و الاطفال خلال العامين الماضيين ، مشيدا بجهود قيادة مديرية البريقة على تعاونها في تسهيل عمل الحملة وإنجاحها.
 
حضر التدشين مدير الاحوال المدنية بالمديرية المقدم عبدالله حسين صالح.
 
 

شارك هذا المقال

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

.

قضية وتعليق- بقلم : رئيس التحرير
شطارة يطالب حميد الاحمر وعبر قناة " سهيل " اما الاعتراف والاعتذار او نفي مسؤوليته عن الفوضى في الجنوب

play-symbo2l

كتابات حرة

التصالح والتسامح كعملية موضوعية .. بقلم / دكتور ياسين سعيد نعمان

التصالح والتسامح مسألة لا تقررها الرغبات التي تتجسد كحاجة لحظية لدى هذا الفريق او ذاك من الناس وإنما هي حاجة

الاصلاح والحالة العدائية للثورة الجنوبية {الحراك} .. بقلم / أحمد بلفقيه

عندما بدأ الحراك تأسيس ثورته في 30 أكتوبر 2008 م في إطار منظم بالعسكرية بيافع حين شكل المجلس الوطني

لماذا يحظى الزبيدي بقبول جماهيري -بقلم أحمد حرمل

سجل اللواء عيدروس الزبيدي محافظ عدن حضورا" بارزا" في

اليمن: "فرص الجنوب في الإنفصال" .. بقلم / مصطفى النعمان

ستنتهي الحرب الأهلية في اليمن بعد أن يكون اليمنيون قد أحالوه إلى أطلال بلد مدمر على كافة المستويات لكن أخطرها على الإطلاق سيكون مشهد

اردوغان.. كلاكيت ثاني مرة.. بقلم / فيصل منصور سالم

هاهي الأنباءُ تُزوِدنا كل يوم بنبأ كظيم عن تركيا التي (كانت) وادعة آمنة حتى ابتلاها الله بموبؤ سقيم اسمه اردوغان..سياسيٌ عابثٌ

*الجنــوب بعـد الإنتصــار الجريــح* .. بقلم / د.أحمد علي عبد اللاه

الدولة الجنوبية التي فقدت عقلها في صباح بعيد، ثم تم تصديرها كسلعة مضروبة، لن تعود إلا بجهود جبارة موحدة وبأداء مختلف تماماً عما نراه اليوم.

عن تهريب الأسلحة .. بقلم / د.عيدروس نصر ناصر

عرب على علم بتهريب اسلحه للحوثيين ..

القراء الكرام لمراسلة الموقع بالمقالات والاراء والاخبار الرجاء إرسالها على بريدي الناشر أدناه

 

lutfi_shatara@yahoo.co.uk
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com

  • إتجاهات

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com

  • نافذة على الخليج

مسدوس للمستقلة : لا حل لقضية الجنوب الا بإستفتاء شعبه صنعاء – لندن " عدن برس "  16 – 10 – 2010 - كيف تقرأون المشهد السياسي في ظل الازمات المتعدده التي... Read more
السعدي: النظام في اليمن يبحث عن حلول لبقائه في الحكم صنعاء – لندن " عدن برس " : 13 – 11 – 2010 أكد الدكتور محمد السعدي الأمين المساعد للتجمع اليمني... Read more
الرئيس علي ناصر محمد : لن نتخلى عن الحراك ولا وصاية على قادته في الميدان واشنطن – لندن " عدن برس " : 28 – 11 – 2010 هو (أبو جمال) الرئيس علي ناصر محمد .. لا يسلَّم سلاحه... Read more
المفكر عبدالباري طاهر : اليمن بحاجة الى ثورة إحتجاجية لإسقاط النظام صنعاء – لندن " عدن برس " : 16 – 5 – 2010 قال الأستاذ عبدالباري طاهر المفكر اليمني المعروف بان... Read more
سالم صالح : ما يجري في الجنوب هو رد فعل لنتائج حرب94 التي أحرفت مسار الوحدة الخليج – لندن " عدن برس " عادت الأزمة السياسية في البلاد إلى نقطة الصفر بعد توقف الحوار بين حزب... Read more
طارق الفضلي: لو تقاتلنا كشمال وجنوب لن يبقى أخضر أو يابس جنوب اليمن: عرفات مدابش – الشرق الاوسط – لندن " عدن برس " - عندما انضم طارق الفضلي، عضو الأمانة... Read more
باسندوة رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني : الجنوبيون لن يقبلوا بالصيغة الاندماجية صنعاء – لندن " عدن برس " - حاوره: حسين اللسواس كشف عن اللقاءات التي عقدها مع قيادات معارضة... Read more
شعفل عمر : الحزب اعطى البيض كل شيئ بينما هو اساء للحزب اكثر مما افاده القاهرة – لندن " عدن برس " - قال شعفل عمر وهو القيادي الجنوبي البارز والذي عاصر العديد من المراحل... Read more
د. الفقيه : علي عبد الله صالح هو الخطر الأكبر على اليمن والنظام انتهت صلاحيته المانيا – صنعاء – لندن " عدن برس " – دخلت المواجهات في اليمن مرحلة حرجة مع اتساع نطاقها وسقوط... Read more
صالح شائف : العلاقة بين الشمال والجنوب سوف تتم مناقشتها بعد سقوط النظام اليمني القاهرة " لندن " عدن برس " خاص - شهدت اليمن مؤخرا انتفاضة واسعة للشعب اليمني في شمال اليمن وجنوبه... Read more
باذيب: الثورة حققت انجازات كبيرة زالنظام نهايته الحتمية الرحيل عدن - لندن " عدن برس " - د.واعد باذيب (استاذ جامعي وناشط في الثورة الشبابية الشعبية/ عدن) 1/ إلى... Read more
خالد الوزير : دبي تحايلت وماطلت في تنفيذ إتفاقيتها في عدن وميناء ميدي يتبع وزارة الثروة السمكية لندن " عدن برس " - عدم الاستفادة من الاخطاء والعيوب الجسيمة التي رافقت المرحلة السابقة سوف ينعكس... Read more

free counters