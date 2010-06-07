قائد عسكري:سقوط أول بلدات المخا والجيش يقترب من اقتحام المدينة

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عدن برس / خاص-
سطت عصابة مسلحة مجهولة اليوم الأحد على أموال من سيارة مسؤول حكومي يعمل في البنك الأهلي اليمني وسط مدينة عتق
عاصمة محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.
وقال مصدر في البنك الأهلي بشبوة لـ"عدن برس": إن عصابة مكونة من عدة مسلحين هاجمت سيارة أمين صندوق البنك الأهلي خليل محمد وسط عتق، وسرقت منها مبلغ يصل لنحو 11 مليون ريال.
وأضاف أن عملية السطو تمت من خلال قيام المسلحين باعتراض السيارة عند خروجها من أحد مصارف عتق وسرقة الأموال والفرار إلى جهة مجهولة.
وتعاني عتق العاصمة الإدارية للمحافظة المنتجة للنفط من حوادث امنية مختلفة منذ بدأت السلطة المحلية تثبيت يدها وممارسة مهامها في تطبيع الأوضاع منذ تحريرها من مليشيا الحوثي وصالح في سبتمبر العام الماضي.
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