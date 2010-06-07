قائد عسكري:سقوط أول بلدات المخا والجيش يقترب من اقتحام المدينة

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- عدن برس/سبأ

استقبل الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم الأحد بالعاصمة المؤقتة عدن رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي الكسندر فيت الذي يزور اليمن حاليا في اطار جهود ونشاط الصليب الاحمر لدعم اليمن في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلد وخاصة على المستوى الإنساني بفعل الحرب الهمجية التي اشعلتها الميليشيا الانقلابية على اليمنيين في مختلف المحافظات.

وأعرب الرئيس عن تقدير اليمن للجهود التي يبذلها الصليب الأحمر في تقديم الحماية والمساعدة في المجال الإنساني لضحايا الانتهاكات والعنف الذي يتعرض له الالاف من اليمنيين على يد ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

ونوه بالادوار الايجابية للصليب الأحمر الدولي في الحروب الست عندما هجر الحوثيين المواطنين واستضافهم الصليب الأحمر.

ولفت رئيس الجمهورية الى الوضع الإنساني والمعيشي الصعب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي تمارسها الميليشيا الانقلابية ضد اليمنيين من قتل واختطافات وتعذيب ونهب ممتلكات والتي طالت شرائح واسعة من سياسيين واعلاميين وناشطين .

وطالب البعثة بتقديم مزيدا من الدعم لليمن في المجالات الصحية والتعليمية والاغاثية والمياه وخاصة في المناطق المحررة .

من جانبه أكد المسؤول الدولي حرص الصليب الأحمر على تقديم مزيدا من الدعم لليمن في ظل الظروف الراهنة .. لافتا الى أنشطة الصليب الأحمر خلال الفترة الماضية في اليمن رغم الصعوبات التي واجهت مهامه بفعل الحرب.

وأعلنت البعثة استجابتها للدعوة الإنسانية التي اطلقها رئيس الجمهورية.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.