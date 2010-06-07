قائد عسكري:سقوط أول بلدات المخا والجيش يقترب من اقتحام المدينة

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عدن برس/خاص-

قال قائد بالقوات الحكومية والمقاومة الجنوبية لعدن برس أن اولى المناطق التابعة لمدينة وميناء المخا القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي سقطت اليوم الأحد بأيدي قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية بعد معارك طاحنة مع مليشيا الحوثي وصالح استمرت يومين.

ودخلت القوات الحكومة مدعومة بمقاتلي المقاومة الجنوبية بحلول ظهر اليوم الأحد بلدة أبو رزيق الممتدة بين منطقتا الكدحة والواجحة الواقعتين بين الخط الساحلي وقاعدة الدفاع الجوي قرب جبل النار والتي تبعد أقل من 10 كيلو مترات عن مدينة المخا غرب اليمن.

وقال القائد العسكري ان القوات الحكومية والمقاومة الجنوبية الشعبية تتقدم بشكل كبير في اتجاه مدينة المخا تحت غطاء المدفعية وقصف المقاتلات الحربية التابعة لقوات التحالف العربي مضيفا انه ثم تحرير اولى مناطق مدينة المخا وهي منطقة ابو رزيق.

وتأتي معارك تحرير منطقة وميناء المخا حيث أقدم موانئ اليمن التجارية المطل على البحر الأحمر في إطار عملية السهم الذهبي التي اطلقت قبل 3 أسابيع وهدفت الى تحرير بقية مناطق الشريط الساحلي الجنوب الغربي بالقرب من باب المندب.