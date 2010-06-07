مساعٍ حكومية لإعادة بث إذاعة عدن قريباً

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عدن برس / سبأ -
ناقش وزير الإعلام معمر الإرياني اليوم مع مسؤولي إذاعة عدن الاحتياجات الفنية والتقنية اللازمة لإعادة بث الإذاعة مجددا بعد أن توقفت جراء الحرب التي شنتها الميليشيا الانقلابية على عدن مطلع العام 2015.
وقدم المختصون شرحا عن مستوى التجهيزات الجارية.. وطالب الوزير بتقارير عاجلة حول الاحتياجات الفنية من اجل إعادة بث الإذاعة.
ووجه الارياني باتخاذ إجراءات مالية وإدارية لما فيه مصلحة إعلاميي وموظفي إذاعة عدن.. منوها بجهود طاقم الإذاعة خلال الفترة الماضية للحفاظ على الإذاعة.
ووعد الوزير بتوفير كافة الإمكانيات المطلوبة بحيث يعود البث في أسرع وقت ممكن.
وقال الإرياني إن إذاعة عدن صرح إعلامي شامخ وذات تاريخ عريق ليس على مستوى اليمن فحسب، بل على مستوى المنطقة "، مضيفا " ننتظر جهودا عاجلة لعودة بثها وسنذلل كافة الصعوبات".
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