استنفار عسكري غير مسبوق لميليشيات الحوثي في صنعاء

Alternative flash content
Requirements
عدن برس / متابعات -
قالت مصادر سياسية في صنعاء إن المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، رفض مقابلة رئيس "حكومة" الانقلابيين عبدالعزيز بن حبتور ووزير خارجيته باعتبارها حكومة غير شرعية.
وأكدت المصادر أن الحوثيين يسعون إلى فرض أجندة على برنامج زيارة ولد الشيخ أحمد إلى صنعاء، بعد أن جاء لمقابلة وفدي الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام المحسوب على الرئيس السابق علي عبدالله صالح لبحث مسألة استئناف المفاوضات وتفعيل لجنة التهدئة والتنسيق في إطار مساعيه لحل الأزمة اليمنية .
وكان ولد الشيخ أحمد وصل إلى صنعاء بعد أيام من زيارة عدن ومقابلة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة الشرعية أحمد عبيد بن دغر ووزير الخارجية عبدالملك المخلافي.
سكاي نيوز عربية
عندما كانت الدول النامية في الستينات والسبعينات من القرن الماضي تعمل على تطوير اقتصادها،
التصالح والتسامح مسألة لا تقررها الرغبات التي تتجسد كحاجة لحظية لدى هذا الفريق او ذاك من الناس وإنما هي حاجة
عندما بدأ الحراك تأسيس ثورته في 30 أكتوبر 2008 م في إطار منظم بالعسكرية بيافع حين شكل المجلس الوطني
ستنتهي الحرب الأهلية في اليمن بعد أن يكون اليمنيون قد أحالوه إلى أطلال بلد مدمر على كافة المستويات لكن أخطرها على الإطلاق سيكون مشهد
هاهي الأنباءُ تُزوِدنا كل يوم بنبأ كظيم عن تركيا التي (كانت) وادعة آمنة حتى ابتلاها الله بموبؤ سقيم اسمه اردوغان..سياسيٌ عابثٌ
الدولة الجنوبية التي فقدت عقلها في صباح بعيد، ثم تم تصديرها كسلعة مضروبة، لن تعود إلا بجهود جبارة موحدة وبأداء مختلف تماماً عما نراه اليوم.
|
القراء الكرام لمراسلة الموقع بالمقالات والاراء والاخبار الرجاء إرسالها على بريدي الناشر أدناه
|