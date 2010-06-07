قوات الجيش والمقاومة بقيادة هيثم قاسم طاهر تسيطر على المخا

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عدن برس / خاص -
سيطرت قوات الجيش والمقاومة بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي، ظهر اليوم، على مدينة وميناء المخا الإستراتيجي عقب مواجهات مسلحة مع ميليشيا الانقلابيين التابعين لجماعة الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح، دون أن تشير المصادر إلى حصيلة القتلى والجرحى.
كما قام نائب رئيس هيئة الأركان في الجيش اللواء ركن أحمد سيف اليافعي بزيارة سريعة إلى ميناء ومدينة المخا، إثر تحقيق الانتصارات الكبيرة والسيطرة على المخا، وطرد الانقلابيين.
وأكدت مصادر عسكرية ميدانية متطابقة لـ"عدن برس"، إحكام قوات الجيش والمقاومة تحت بقيادة القائد العسكري الجنوبي البارز اللواء ركن هيثم قاسم طاهر، السيطرة على ميناء ومدينة المخا الواقعة على الساحل الغربي بالقرب من باب المندب.
ولفت إلى لجوء ميليشيا الحوثي وصالح، إلى تلغيم المنطقة بكميات كبيرة من الألغام، وذلك عقب هزيمتها وفرار عناصرها من مدينة المخا.
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