ولد الشيخ:لقائي بشرف كقيادي بالمؤتمر والأمم المتحدة لا تعترف إلا بحكومة بن دغر

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عدن برس/عدن-

أكد المبعوث الأممي لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ قبيل مغادرته صنعاء اليوم الاثنين إن الأمم المتحدة موقفها ثابت من الحكومة اليمنية وقال"الأمم المتحدة لا تعترف إلا بحكومة بن دغر كممثل وحيد لليمن".

وتحدث ولد الشيخ الى الصحفيين في مطار صنعاء اثناء مغادرته قائلا "إنه التقى بهشام شرف وزير الخارجية في حكومة الانقلابيين باعتباره قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام".

واستطرد:"لدينا قضايا عدة وهشام شرف هو قيادي كبير في المؤتمر.. والتقينا به لإيصال رسالة لقيادة حزب المؤتمر الشعبي".

وجدد القول أن الأمم المتحدة لا تعترف إلا بحكومة بن دعر ولا سواها ممثلا للشرعية اليمنية.

وشرف عضو اللجنة الدئمة في حزب صالح وثم ترقيته مؤخرا الى الامين العام المساعد.

وكان ولد الشيخ وصل صنعاء يوم الأحد ورفض مرارا لقاء أي من اعضاء حكومة بن حبتور التي شكلتها مليشيا الحوثي وصالح قبل شهرين.