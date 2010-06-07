رئيس الجمهورية يستقبل رئيس المجلس الأعلى للحراك الجنوبي

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عدن برس/سبأ-

استقبل الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم الثلاثاء كل من رئيس المجلس الاعلى للحراك الجنوبي الدكتور صالح يحيى سعيد وامين سر المجلس فؤاد مفتاح راشد في اطار لقاءات فخامة الرئيس مع ابناء المجتمع وشرائحه ونخبه المختلفة.

وفي اللقاء حيا الرئيس المواقف والجهود التي اجترحتها قيادة وقواعد الحراك الجنوبي لنصرة قضايا الوطن العادلة وحقوق المواطن والمجتمع التي عمد النظام السابق بغطرسة واقصاء ممنهج على النيل من واقع وحقوق قطاع واسع من ابناء الوطن شماله وجنوبه على السواء.

واشار الى ان القضية الجنوبية كانت محط اهتمام ومتابعة شخصيه منه لتحظى بما يجب ان تليق بمكانة وتضحيات ابناء المجتمع لرفضهم الضيم والالحاق وهذا ما تجسد من خلال الانتصار لتلك المطالب والقضايا عبر مؤتمر الحوار الوطني الشامل والذي افرز في مخرجاته ما يليق بتلك التضحيات وينتصر للوطن في اطار العدالة والمساواة والحكم الرشيد لتأسيس واقع جديد في اطار اليمن الاتحادي الجديد.

ولفت رئيس الجمهورية الى المعاناة التي ألمت بالوطن وطالت الجميع جراء الحرب الهمجية الظالمة للميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية التي دمرت البلد واستباحت مقدراته وقتلت الابرياء وشردت العزل والاطفال والنساء والتي آن الأوان لطي صفحتها بفضل تعاون الجميع مع المقاومة البطلة والجيش بدعم واسناد من دول التحالف العربي.

من جانبهما عبرا رئيس المجلس الاعلى للحراك الجنوبي وامين السر عن سرورهم البالغ بلقاء فخامة الرئيس الذي يمثل اهمية كبيرة على مستوى الجهد والتحول الذي بذله وشهدته البلد للولوج في مرحلة جديده من السلام والوئام بعد التضحيات التي قدمها أبناء اليمن في سبيل الخلاص من الحكم الإقصائي لصالح وحليفه المليشيا الكهنوتية التي لا ترى في الوطن غير طغيانها ومصالحها المناطقية الفئوية المقيتة .

وأكدا دعمهم مع كل القوى الخيرة والحيه لجهود فخامة الرئيس وما يبذله من اجل حياة حرة و كريمة تؤسس لمستقبل امن ومنشود للأجيال القادمة.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.