مصدر:مقتل مدير مديرية بيحان بشبوة المتحوث دحنان الشريف

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عدن برس/خاص-

قال شهود عيان ومصادر محلية لعدن برس أن اشتباكات عنيفة دارت عند الظهيرة وحتى مساء اليوم الثلاثاء وسط مدينة تعز بين أفراد المقاومة الشعبية المسمى نفسها "كتائب ابو العباس السلفية" ومسلحين يقودهم غزوان المخلافي التي تدعي أنتمائها للمقاومة بدعم من قائد بالجيش موال لحزب الإصلاح.

وجاءت الاشتباكات اثر قيام مسلحي غزوان المخلافي المتهم بقيادة عصابة مسلحة بإختطاف القيادي في كتائب المقاومة السلفية الشيخ رضوان كوتا وهو صهر أبو العباس قائد الكتائب حينما كان يهم بالدخول الى مشفى التعاون في منطقة المسبح بشارع جمال وسط المدينة.

وقالت المصادر لعدن برس ان قوة عسكرية لكتائب ابو العباس تحركت وانتشرت بحثا عن الخاطفين في حي المسبح الذي تمركز فيه الخاطفين ومسلحيهم المدعومين من العميد صادق سرحان قائد اللواء 22 ميكا الموال لحزب الاصلاح الاسلامي في اليمن وحيث يقع منزله.

وذكر الشهود إن الطرفان تبادل القصف بالاسلحة الثقيلة ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من المواطنين المدنيين فيما لم يعرف ضحايا الطرفين المتقاتلين.

وأكدت مصادر محلية ان كتائب ابو العباس سيطرة على مبنى ادارة الأمن العام ومباني اخرى في شارع المرور جنوب غربي المدينة منعا لتهريب صهيب المخلافي المسجون منذ اسبوعين على خلفية قضايا تقطع ونهب وزعزعة الأمن. والاخير هو شقيق غزوان المخلافي ابن اخت العميد صادق سرحان.

في الأثناء علم عدن برس من مصدر حكومي مطلع أن رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي كلف الشخصية الوطنية الاستاذ عبدالله نعمان امين عام حزب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بإحتواء المشكلة بإعتباره شخصية مقبولة من الجميع لمنع تطور تداعياتها اوتأثيرها على قوة المقاومة والجيش في المدينة التي مازالت تواجه عدوان مليشيا الحوثي وصالح للعام الثاني.

ويرى مراقبون ان حزب الاصلاح منذ بداية الحرب مع مليشيا الحوثي وصالح يعمل في إطار مغاير للمقاومة الشعبية في مواجهة العدوان المليشاوي وقالوا حيث ان الإصلاحيين يضع العراقيل امام السلفيين لانه يعتقد أنهم الوحيدين القادرين على الوقوف امام مشروعه في السيطرة على السلطة التي مازالت صعبة المنال في ظل الحرب المستمرة.

ووصف المراقبون حزب الإصلاح بالانتهازي والمصاب بذأ السلطة قائلين " يحاول الإصلاح بين وقت واخر افتعال ازمات مع المقاومة السلفية وجرهم الى معارك مع عناصر يدفع بها لمواجهة السلفيين وكأنه الوريث الشرعي لحزب المخلوع صالح (المؤتمر الشعبي) لتولي الحكم الضائع من بعده" بحسب تعبيرهم.

وكانت الاشتباكات بدأت قبل اسبوعين بين كتائب ابو العباس وعصابة غزوان المخلافي البالغ من العمر 17 عاما بعد طرد الأخير من سوق ديلوكس الذي كان يفرض فيه جبايات على المحلات التجارية والباعة ليتحصل منها بطريقة غير مشروعة على 2 مليون ريال يوميا.