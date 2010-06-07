تقرير أممي يكشف تهريب إيران مضادات دبابات وصواريخ حرارية للحوثيين

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عدن برس / سبأ -

قال وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية، إن ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية فجرت أكثر من 299 مسجداً

و 24 آخراً تعرضوا لأضرار بليغة، فيما حولت 146 مسجداً إلى ثكنات عسكرية للقتل والتدمير وتخزين السلاح.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء عبد العزيز آل الشيخ في الرياض، لبحث تعزيز العلاقة بين البلدين في مجال الارشاد الديني والدعوي وبما يسهم في نشر ثقافة التسامح والسلام والوسطية.

وثمن الدكتور عطية مواقف المملكة قيادة وحكومة وشعبا وعلماء، مع الحكومة الشرعية بقيادة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، مشيداً برعاية ودعم الأشقاء في السعودية لبرنامج "تواصل علماء اليمن"، والذي توج بإعداد "ميثاق العلماء" الذي تبنته الوزارة وسيتم تعميمه على مكاتب الأوقاف والمساجد بكل المحافظات.

من جانبه أكد مفتي المملكة حرص السعودية على مساندة اليمن ضد الانقلابيين .. مؤكداً أن الطائفية تمثل خطراً عظيماً على البلدان الإسلامية، كما اتضحت آثار ذلك في سوريا والعراق ومحاولة نشرها الآن في اليمن.