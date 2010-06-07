اليمن..اغتيال مسؤول أمني رفيع في صالون حلاقة بمأرب والأمن يتعقب الجناة

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عدن برس/خاص

قال مسؤول محلي لعدن برس أن مسلحين مجهولين اغتالوا مسؤولا أمنيا رفيعا بوزارة الداخلية اليمنية اثناء تواجده بمحافظة مأرب المنتجة للنفط شمال شرق اليمن اليوم الخميس.

وأكد المسؤول إن قائد شرطة النجدة بمحافظة إب العقيد عبدالوهاب شعلان اغتيل برصاص مسلحين اثنين اثناء ما كان جالس على كرسي صالون الحلاقة الواقع في شارع 26 سبتمبر وسط مدينة مأرب ظهر اليوم الخميس.

وسقط شعلان المنحدر من محافظة إب وسط البلاد مضرجا بدمائه بينما تمكن المسلحان من الفرار مع مسلحين اخرين كانوا بإنتظارهم في سيارة صغيرة.

وقال المسؤول أن الاجهزة الأمنية مازالت تتعقب الجناة الذين يقفون وراء هذه الجريمة التي تستهدف الأمن والاستقرار بمحافظة مأرب بعد تطهيرها من مليشيا الحوثي وصالح.

ولم يستبعد المسؤول تورط مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية بإرتكاب الجريمة. ومن وقت لاخر تشهد محافظة مأرب حوادث إجرامية مماثلة كما تشهد بعض المناطق المحررة نفس العمليات فيما يعتقد ان هناك خلايا نائمة تدار من قبل جهاز الأمن القومي التابع لنظام الرئيس المخلوع صالح تنشط بإستهداف قيادات ومسؤولين الحكومة الشرعية ورجال المقاومة الشعبية.

ونعت وزارة الداخلية العقيد عبدالوهاب كما بعث كبار مسؤولي الدولة برقيات عزاء الى أسرته.