النخبة الحضرمية تضبط مستودع أسلحة في الشحر وإرهابي في المكلا

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ألاخبار

مصافي عدن توضح بشأن منع السلطات مديرها التنفيذي من السفر

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عدن برس الجمعة, 27 كانون2/يناير 2017

عدن برس / خاص -
أوضح مصدر مسؤول في شركة مصافي عدن حقيقة الأنباء التي تحدثت عن منع المدير التنفيذي محمد عبدالله أبوبكر البكري، من السفر عبر ممطار عدن الدولي.

وقال المصدر في تصريح صحفي لوسائل الإعلام تلقى "عدن برس" نسخة منه: إن المدير التنفيذي للمصفاة الأستاذ محمد عبدالله أبوبكر البكري، كان مسافراً في مهمة عمل رسمية إلى دولة الكويت الشقيقة عصر الخميس عبر المرور بالعاصمة الأردنية عمان، حيث كان المدير البكري، يرأس وفد المصفاة لأجل استكمال المباحثات مع وزارة النفط الكويتية من أجل تكرير النفط الخام الكويتي في مصافي عدن، بناءً على نتائج الزيارة الأخيرة لوزير النفط المهندس محسن الشريف، إلى دولة الكويت الشقيقة واتفاقه الأولي مع وزير النفط الكويتي من أجل تكرير النفط الخام الكويتي في مصافي عدن.

وأضاف المصدر ذاته، أن وزير النفط الشريف، كان مسافراً أيضا على نفس الرحلة، وقد تم تأجيل سفر المدير التنفيذي وهو في المطار بناءً على تعليمات رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، إلى الاسبوع القادم وذلك من أجل حضور اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد المقبل، لأهمية حضوره الاجتماع الذي سوف يناقش المشاكل والمعوقات التي تواجه عملية استقرار السوق في محافظة عدن والمحافظات المجاورة بالمشتقات النفطية وتنظيم العلاقات مابين شركتي المصافي والنفط.

وأكد المصدر أن إدارة المصفاة قد قامت قبل يومين بإشعار الأمانة العامة لرئاسة الوزراء حول سفر المدير التنفيذي البكري، في مهمة عمل رسمية إلى دولة الكويت بناءً على توجيهات وزير النفط بذلك، وأن الأخ المهندس محمد يسلم المدير الفني للمصفاة كان هو من سيقوم بحضور اجتماع مجلس الوزراء نيابة عن المدير التنفيذي البكري.

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