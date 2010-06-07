الجيش والمقاومة الجنوبية تتوغل في المخا وتقطع طريق الحديدة - المخا

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عدن برس / خاص -

قام محافظ العاصمة عدن اللواء عيدروس الزُبيدي، وهاني بن بريك وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، ومدير أمن العاصمة عدن اللواء شلال علي شائع، بزيارة تفقدية للجرحى الذي شاركوا في تأمين الساحل الغربي وطرد قوات الانقلابيين من مناطق ذوباب والمخا ويتلقون العلاج في مستشفى الجمهورية، وذلك لتفقد حالتهم والاطمئنان على صحتهم.

وأثنت القيادات على البطولات التي سطرها الجرحى والانتصارات التي حققها الأبطال بجبهات القتال، وأكدت أن تضحياتهم أثمرت انتصارات نلمسها واقعا، وأنها ستثمر انتصارات أخرى عما قريب باذن الله.

وشدد محافظ عدن الزُبيدي، على بذل الأطباء مزيداً من العناية وتوفير كل الاهتمام بالجرحى الذين يرقدون في المستشفى، وإيلائهم كل الرعاية مؤكداً بأن قيادة السلطة المحلية في العاصمة عدن ستعمل على توفير كل ما تحتاجه المستشفى لتقديم كامل الرعاية الصحة للجرحى والمصابين والمرضى بشكل عام.